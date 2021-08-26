高端打3天爆4死！愛國手臂出現退打潮　名醫呼籲速查

▲▲高端疫苗開放施打。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

高端疫苗23日開打至今出現4位民眾接種疫苗後猝死，儘管目前尚未證實死亡原因跟疫苗有直接關係，但卻已經影響到眾多力挺國產疫苗的「愛國手臂」。這幾天疫苗報到率逐日下滑，國民黨文傳會副主委黃子哲認為應該要停打，醫師則呼籲指揮中心要儘快查清原因。

根據指揮中心統計，高端疫苗23日正式開打，前2天已有28萬6957人接種，但累計通報4例接種後死亡個案，已知1例為主動脈剝離、1例有吸毒紀錄、1例有慢性病史，但是否與疫苗有關仍有待釐清。

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▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

不過接連幾天的猝死意外已經明顯影響民眾接種意願，23日高端疫苗開打首日報到率高達92.8%，但24日報到率降到88.4%，代表開始有民眾「爽約」未前來打疫苗。

國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書發文指出，AZ、莫德納分別在施打73天、26天後才出現死亡通報，高端接種3天竟出現4例死亡通報，相對速度太快，在未釐清疑點前，指揮中心應先暫停施打高端。

感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民認為，這4例死亡個案若「樣子都不太一樣」，比較不像是疫苗引起，但需要詳細分析才能知道，建議政府應設立專家小組把資料全部檢視一遍。