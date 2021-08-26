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30分鐘快手挑戰三菜一湯　料理之王2選手靠強大「烹飪神器」驚艷導師

料理之王2 美善品首席家電（圖／ETtoday）

▲為了在30分鐘內做出三菜一湯，選手們善用美善品多功能料理機TM6來迎戰，加快料理速度。（圖／ETtoday，以下同）

消費中心／台北報導

《料理之王2》再次逼出選手潛力！連飛行饕客林又立看了都有壓力，忍不住喊說「到底要整他們到什麼程度」的魔鬼賽制，這次又出了新難題，規定30分鐘內端出三菜一湯，在快手挑戰賽這回合，由吳貞蓁和徐哲穎兩位實力派選手PK，要兼顧味覺、又要扛住時間，非常考驗廚藝，為了快速精準完成料理，這次特別有「烹飪神器」來幫忙助攻。

在上季被淘汰、無緣進入快手PK的吳貞蓁，這回合代表胡搞瞎搞隊出戰，迎擊理想情人隊的徐哲穎，兩人都是第一次面對這項關卡，要在短時間內完成色香味俱全的料理，無疑是挑戰極限之外，更是一場殘酷的同學廝殺，在舞台上一較高下。

料理之王2 美善品首席家電（圖／ETtoday）

▲▼吳貞蓁和徐哲穎兩位實力派選手PK快手挑戰賽。

料理之王2 美善品首席家電（圖／ETtoday）

計時開始後，兩人按照自己開出的拿手好菜，動作俐落快速的備料、煎炒、處理各項食材，雖然該賽制不像雙人合作賽，有搭檔互相幫忙，必須一人挑大樑，但還好有媲美五星大廚的智慧烹飪神器發揮22種廚房家電功能，神隊友美善品多功能料理機TM6可以一機抵多人，只要設定好時間、溫度、速度，掌握食材熟成，就能在比賽中省心有效率的完成任務。

來自於德國福維克公司研發打造的美善品多功能料理機TM6，是一台集「蒸、煮、炒、磨、切、打、楺、秤」於一機的頂級廚房科技產品，除結合了22種廚房家電，具備高溫烹煮、低溫烹調、發酵、慢煮、煮飯、稠化等功能模式，還有6萬多道雲端食譜，透過引導式烹飪，跟著下一步操作就能輕鬆烹煮更多美食，是許多人用過後讚不絕口的夢幻家電，為了多多熟悉「烹飪神器」，吳貞蓁、徐哲穎也在賽前特地學習美善品多功能料理機TM6的使用小訣竅。

料理之王2 美善品首席家電（圖／ETtoday）

▲美善品多功能料理機TM6功能齊全，一台抵22種廚房家電。

料理之王2 美善品首席家電（圖／ETtoday）

料理之王2 美善品首席家電（圖／ETtoday）

▲▼兩位選手在比賽前，特地學習「美善品」使用小訣竅，實際操作過後，大讚機器操作實在太簡單便利了。

料理之王2 美善品首席家電（圖／ETtoday）

原本在家練習試做比賽菜品的兩人，在模擬過程中，竟手忙腳亂出現找不到鍋碗或調味醬、忘了下一秒要做什麼等狀況，連在自家廚房都會迷失方向，但在經過「美善品」特訓後，選手們秒變沉穩，對於緊湊的30分鐘，顯得相當從容，端出四道主婦家常菜的吳貞蓁，其中樹子奶油蒸魚、翡翠吻仔魚羹就交給美善品多功能料理機TM6，一台用來舒肥鮮魚、另一台調合食材做「翡翠」醬汁，兩道菜同時進行省時省力，干貝沙拉要用到的蔬菜也只需放入後水煮，設定好時間，等時間到了，直接拿起來就好，不用全程在旁邊等候，方便到直呼「真的太神啦！」

料理之王2 美善品首席家電（圖／ETtoday）

料理之王2 美善品首席家電（圖／ETtoday）

料理之王2 美善品首席家電（圖／ETtoday）

▲美善品多功能料理機TM6讓選手在比賽中省心有效率的完成料理。

徐哲穎以擅長的月子餐迎戰，包括赤肝南煎、花蹄白鱈、麻油燉雞、荷塘小炒等三菜一湯，尤其雞湯要好喝，除了講究食材的挑選，火侯掌控也很重要，但在分身乏術狀態下，多虧美善品多功能料理機TM6幫了大忙，既可以把雞肉加枸杞、麻油切碎打成泥，前後花不到三分鐘，再搭配藥材，調整好適當的溫度模式，就能精準控溫煲高湯，另外再放上蒸鍋，可同步蒸烏骨雞捲，一舉多得，原本繁複又厚工的烹調過程都變簡單了，把食材放進去後，設定好機器，放著不管也沒問題，在限時比賽中放心趕做其他料理。

料理之王2 美善品首席家電（圖／ETtoday）

料理之王2 美善品首席家電（圖／ETtoday）

料理之王2 美善品首席家電（圖／ETtoday）

▲把時間、溫度、速度設定好，美善品多功能料理機TM6就會自動烹煮食材，這時可以同步去做其他佳餚，不浪費時間。

最後完成品上桌，不只賣相極佳，評審試吃後更是讚不絕口，對於兩位選手成功快手挑戰，在短短30分鐘端出三菜一湯，而且每道可說是大菜，驚豔得直說「都是萬中選一」。要快速做出一道美味佳餚，使用器具的選擇很重要，這次能讓選手順利過關斬將，「烹飪神器」功不可沒，美善品把做菜這件事變得簡單，不需花上一整天來忙碌準備，在多種模式輔助下，就能做出百變料理，人人都是美味大廚。

料理之王2 美善品首席家電（圖／ETtoday）

▲▼好幫手「美善品」讓廚師多了一位料理分身，智能設計即使是一般家庭主婦也好上手，輕鬆變身美味大廚。

料理之王2 美善品首席家電（圖／ETtoday）

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

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