快訊／高雄8行政區「明8點起停水23小時」！影響近10萬戶

▲高雄停水。（圖／翻攝自台灣自來水公司）
記者洪靖宜、林昱萱／高雄報導
高雄8個行政區26日上午8時，因鳳山淨水廠民生送水幹管汰換管線工程、高低壓設備檢驗等因素，將進行停水，預計到27日上午7時結束，停水區域包含，鹽埕區、苓雅區、鼓山區、前鎮區、小港區、旗津區、大寮區、林園工業區及臨海工業區等，總計約影響近10萬戶。
停水時間及影響區域、戶數：
大發工業區、林園工業區及臨海工業區
(以上工業區停水時間 08 月 26 日上午 8 時至晚上 24 時)。
旗津區全區、前鎮區全區、鹽埕區全區；
小港區：濟南里、泰山里、山東里、青島里、順苓里、正苓里、港口里、港明里、港后里、港墘里、港南里、港興里、港正里、小港里、大苓里、三苓里、二苓里、龍鳳里、鳳鳴里、鳳林里、鳳森里、鳳源里、鳳興里、
鳳宮里。
苓雅區：意誠里、城北里、城東里.城西里、苓東里、苓中里、苓雅里、苓昇里、田西里、鼓中里、人和里。
鼓山區:：哨船頭里、壽山里、惠安里、新民里、延平里、維生里、麗興里、峰南里、建國里、忠正里、龍井里、正德里、樹德里、鼓岩里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、綠川里、山下里、登山里、桃源里。
合計停水戶數約 97,496 戶。
(二) 水壓降低地區：
小港區：六苓里、宏亮里；前金區、新興區。
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