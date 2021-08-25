受不了這香味！850元榴槤+煎餃掛機車秒失蹤　攤商神助攻找回





▲李婦到市場偷走別人掛在車上的早餐和榴槤。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

被稱為「水果之王」的榴槤，氣味獨特，令不少人為之陶醉，沒想到竟有名婦人疑因擋不住這香氣的誘惑，偷走別人掛在機車上價值850元的榴槤和35元的早餐，接著騎著車離開現場，所幸旁邊攤商直覺有異記下車牌，待榴槤的主人回來時通知，警方以車追人，順利找到這名榴槤賊。

▲李婦將榴槤偷走後騎車逃離。（圖／記者洪靖宜翻攝）

旗山分局建國派出所22日上午接獲報案，一名溫姓女子至旗山傳統市場，將買來的榴槤及一包煎餃先吊掛在機車上後，再到其他攤位購物，沒想到回到停車處時，發現掛在車上的早餐和榴槤都不見了，所幸隔壁一家攤販老闆機靈，早就覺得有名婦人行為怪異，記下車牌，趕緊跟溫姓婦人說。

▲李婦到市場偷走別人掛在車上的早餐和榴槤。（圖／記者洪靖宜翻攝）

價值850元的榴槤及35元的早餐憑空消失，溫姓婦人趕緊到派出所報報案，警方調閱市場及路口監視器，掌握一名李姓婦人的蹤跡，前往她在美濃的住處查訪，果真發現犯案時所騎乘的機車，調查後發現，李婦目前無業，當日前往傳統市場購物時，見一部機車上榴槤及早餐無人看管，才忍不住偷了早餐及榴槤，但一時起了貪念，下場被依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。