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「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

王齊麟和李洋在東京奧運抱回台灣史上首面羽球奧運金牌，悠遊卡公司順勢推出「麟洋配悠遊卡」，卻讓兩人陷入違法風波。（圖／合成照／達志美聯社、悠遊卡公司官網）

▲王齊麟和李洋在東京奧運抱回台灣史上首面羽球奧運金牌，悠遊卡公司順勢推出「麟洋配悠遊卡」，卻讓兩人陷入違法風波。（圖／合成照／達志美聯社、悠遊卡公司官網）

圖、文／CTWANT

土地銀行羽球隊好手王齊麟和李洋為取得台灣史上首面羽球奧運金牌，歡呼聲尚未平歇，「麟洋」的神祕經紀人吳宜倫隨即浮出檯面，為他們接下備受爭議的悠遊卡代言，土地銀行竟「看報紙」才得知此事，過去更不知道「經紀人」的存在，而「麟洋」背負公務人員身分，依法不得兼職，吳宜倫卻屢屢帶著2人犯紀，目前全案已送銓敘部認定，知情人士則盼還給球員乾淨練習空間。

李洋與王齊麟為台灣奪得史上首面羽球奧運金牌後，「麟洋配」也在全國上下掀起旋風，悠遊卡公司趁勝追擊，推出2人授權的「麟洋Taiwan in悠遊卡」，套卡一亮相就被抨擊「毫無美感」，在超醜悠遊卡背後，卻藏著土地銀行「啞巴吃黃蓮」的無盡苦楚。

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土銀羽球隊成立45年來，培育無數好手。現年26歲的王齊麟在高中時，即是土銀的預備隊員；同樣26歲的李洋則在2018年間加入土銀羽球隊，成為王齊麟的搭檔。兩人都通過學術科考試，目前是土銀正式行員，除領有行員薪水和營養金外，退役後還可無縫接軌開啟金融職涯，避免「除役即失業」的惡夢，但2人背負公務人員身分，依法不得兼職。 

本刊調查，「麟洋配」在奧運摘金後，品牌代言紛紛找上門，主管機關財政部為了替兩人解套，著手研擬「企業對企業策略聯盟」方案，意即由土銀擔任窗口，接洽「麟洋配」的代言或宣傳活動。

財政部在8月9日提出方案，經土銀、當事人確認，再陳交銓敘部函釋後執行，豈料8月12日李洋生日當天，悠遊卡股份有限公司（悠遊卡公司）就推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」，王、李兩人並非採代言模式，而是用銷售量抽成。

王齊麟和李洋的「地下經紀人」是學弟的媽媽吳宜倫，但就連與兩人所屬的羽球隊台灣土地銀行都不知道這件事。（圖／翻攝自吳宜倫臉書）

▲王齊麟和李洋的「地下經紀人」是學弟的媽媽吳宜倫，但就連與兩人所屬的羽球隊台灣土地銀行都不知道這件事。（圖／翻攝自吳宜倫臉書）

諷刺的是，土銀高層竟是「看報紙」才知道「麟洋配」代言悠遊卡，當下小小一張悠遊卡帶來的震撼衝擊不亞於原子彈轟炸；調查後更發現「中華全民羽球發展協會」理事長吳宜倫去年底成立「麟洋國際體育顧問有限公司」，王、李兩人早已成了她的簽約球星。

「她（吳宜倫）自己的兒子就在土銀羽球隊，難道不知道公務人員不能私接代言的規定嗎？」一名知情人士認為，吳宜倫的羽球背景一定知道「麟洋配」代言受限《公務員服務法》，卻私下接洽悠遊卡公司，最壞的結果慎恐導致2人離隊，「這個經紀人不是在幫忙，而是在害他們（麟洋配）！」

該知情人士提到，倘若「麟洋配」真的離開土銀羽球隊，就代表他們失去了球團的支持，訓練所需經費、甚至連球場都得自己想辦法，更別提本該屬於他們的安穩後半生，「經紀人為了接代言讓二位球員而觸法，她（吳宜倫）有沒有想過後果是什麼？球員的終生權益似乎並非她的第一考量。」

 「好不容易有二個孩子打得這麼好，希望可以還給他們單純打球的空間。」該知情人士感嘆，奧運並非「麟洋配」的最後一戰，兩人還有機會繼續在世界之巔發光發熱，經紀人實在不該為了代言利益阻礙他們的大好前程。

面對「麟洋配」的代言爭議，本刊記者致電詢問李洋的父親，發現李家「不排除」要讓李洋放棄土銀正式行員，退回預備隊員的身分。

李洋表示，土銀正在等待銓敘部下達指示，他則要看「上面」怎麼處理才能決定其他部分怎麼進行。目前修法緩不濟急，未來如果還有優秀運動員也遇到一樣的問題，「那唯一能走的路是不是只剩逃脫？」王齊麟則回應，他目前都專注在練習和私人事務上，代言部分全權交給經紀人負責，空氣清淨機則是朋友間純粹幫忙，並沒有收取任何費用。

吳宜倫強調，麟洋國際體育顧問有限公司確實是專為王齊麟、李洋所設置，且「完全合法」，「麟洋Taiwan in悠遊卡」雖由經紀公司授權，但若依現行法規，選手拿不到錢，「如果代言問題這麼麻煩，是不是退下來不要當公務人員，對他們（選手）來講更有利？」

吳宜倫指出，土銀是公家單位，難以代表選手去談如此多的邀約、代言和價錢，還是會用招標方式解決，且選手都拿不到利潤，也因此「麟洋配」的大型合作案都還卡關，希望財政部能盡快解決此問題。

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