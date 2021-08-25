港人施打BNT疫苗　7月出現26例面癱

▲香港新冠疫苗接種中心 。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

外傳首批BNT疫苗有望在中秋節前運抵台灣，中央流行疫情指揮官陳時中日前被問及此事並未否認，讓外界開始討論BNT疫苗保護力和可能的副作用。根據香港衛生署8月公布的「香港新冠疫苗的安全監察」報告，今年7月共有58起接種疫苗後疑似罹患貝爾氏麻痺，也就是顏面癱瘓的案例，其中有32宗曾接種中國科興疫苗（CoronaVac），26宗曾接種輝瑞BNT疫苗。

香港新冠疫苗的安全監察報告指出，截至今年7月31日，共接種566萬3200劑新冠疫苗，同時間香港衛生署共接獲4719宗異常事件報告，個案比率約0.08%，意即每接種十萬劑有83.3宗，其中施打中國科興疫苗有2242宗異常事件、施打輝瑞BNT疫苗有2477宗異常事件。

該報告並指，在今年7月份內，香港衛生署曾接獲58宗在接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，這些個案涉及26名男性和32名女性，年齡介於16歲至 81歲之間，其中32宗曾接種中國科興疫苗，26宗曾接種輝瑞BNT疫苗，經審視這些個案的臨床數據後，有17宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估。

報告指出，暫時性一側面部下垂的貝爾面癱是常見的神經系統問題，大部分患者就算沒有治療亦可完全康復，而發病3日內若能及早接受短期治療，更可進一步提高康復率。

此外，一篇今年8月刊登在國際權威醫學期刊《刺胳針（Lancet）》的香港研究指出，施打中國科興疫苗後，臉部罹患貝爾氏麻痺，也就是顏面癱瘓的可能性，高於一般人2.4倍，而BNT疫苗接種者罹患貝爾氏麻痺的可能性比一般人高1.8倍，但研究也指出，仍不清楚疫苗提高罹患貝爾氏麻痺風險的機轉，還需要更多調查。