侯友宜打出「高顏值牌」增2副發言人　「新北學姐」曾任學生會長

▲新北市副發言人戴湘儀。（圖／翻攝蔡畹鎣臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市長侯友宜日前宣布新增兩名副發言人「蔡畹鎣」和「呂家愷」，加上本來的戴湘儀，共有3名副發言人。侯友宜表示，新北市需要更多的年輕人一起拼市政，讓年輕人愛上、瞭解、留在新北市。

呂家愷（男，78年次）於成功大學資訊工程學系畢業，赴英國Loughborough University藝術學院攻讀碩士，回台進入侯友宜2018競選團隊，入府後擔任青年委員，在經發局、秘書處等單位處理大型專案，現被調任新聞局擔任副發言人，正在政治大學攻讀博士。

▲侯友宜找3名年輕人擔任副發言人。（圖／翻攝戴湘儀臉書）



▲呂家愷。（圖／翻攝呂家愷臉書）



蔡畹鎣（女，84年次）於世新大學口語傳播學系畢業，在校擔任學生會長，於2018年加入侯友宜競選團隊，因外型亮麗被稱為「新北學姐」，在市府新聞局負責新媒體業務，疫情期間也主持疫情說明記者會。

新北市一口氣增加兩名高顏值副發言人，讓外界猜測是否跟2022的選舉有關連。對此，侯友宜表示，主要希望有更多年輕人參與市政，透過副發言人強化跟市民的溝通，讓越來越多的年輕人喜歡新北市、瞭解新北市並留在新北市。

▼「新北學姐」蔡畹鎣曾任學生會長。（圖／翻攝蔡畹鎣臉書，下同）



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