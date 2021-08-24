今起「有條件開放探病」　雙北陪病者每7天1次抗原快篩

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，鑒於本土疫情趨緩，衡酌醫療機構住院病人及民眾探病需求，自8月24日起，調整門禁管制及陪(探)病人員篩檢措施，請醫院配合於8月28日前(含)開始執行，相關調整說明如下：

一、開放醫院之加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房等區域，及有身心障礙或病況危急者得探病；探病時段為每日固定1時段，每名住院病人限每次至多2名訪客為原則。為保護病人，所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩或PCR檢測陰性證明。有關指揮中心8月21日發布新聞稿，開放住院天數達7天以上者探病，將列為下一階段開放對象。

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二、為避免入院時因處於潛伏期導致偽陰性結果，風險縣市(臺北市及新北市)住院病人及其陪病者，除維持原有之入院篩檢外，增加定期篩檢措施。雙北住院病人入院第7天及第14天各進行1次公費抗原快篩。其陪病者每7天進行1次抗原快篩，1位由公費支應。

三、陪(探)病人員如為「完成2劑COVID-19疫苗接種達14天(含)以上者」或「確定病例符合採檢陰性解除隔離條件且距發病日未滿3個月者」，得免除前述篩檢。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，籲請民眾於疫情期間儘量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，若仍有陪病或探病需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。陪(探)病人員須不具COVID-19相關症狀，亦未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史；且進入醫療機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生；陪病及探病期間，以單一病房為活動範圍，減少非必要的人際交流及聚會，縮短在公共空間的停留時間，以降低交互感染風險，保障自身及病人安全。

▲8/24起調整全國醫院探病管制措施。（圖／指揮中心提供）