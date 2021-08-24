　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起「有條件開放探病」　雙北陪病者每7天1次抗原快篩

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，鑒於本土疫情趨緩，衡酌醫療機構住院病人及民眾探病需求，自8月24日起，調整門禁管制及陪(探)病人員篩檢措施，請醫院配合於8月28日前(含)開始執行，相關調整說明如下：

一、開放醫院之加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房等區域，及有身心障礙或病況危急者得探病；探病時段為每日固定1時段，每名住院病人限每次至多2名訪客為原則。為保護病人，所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩或PCR檢測陰性證明。有關指揮中心8月21日發布新聞稿，開放住院天數達7天以上者探病，將列為下一階段開放對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二、為避免入院時因處於潛伏期導致偽陰性結果，風險縣市(臺北市及新北市)住院病人及其陪病者，除維持原有之入院篩檢外，增加定期篩檢措施。雙北住院病人入院第7天及第14天各進行1次公費抗原快篩。其陪病者每7天進行1次抗原快篩，1位由公費支應。

三、陪(探)病人員如為「完成2劑COVID-19疫苗接種達14天(含)以上者」或「確定病例符合採檢陰性解除隔離條件且距發病日未滿3個月者」，得免除前述篩檢。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，籲請民眾於疫情期間儘量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，若仍有陪病或探病需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。陪(探)病人員須不具COVID-19相關症狀，亦未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史；且進入醫療機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生；陪病及探病期間，以單一病房為活動範圍，減少非必要的人際交流及聚會，縮短在公共空間的停留時間，以降低交互感染風險，保障自身及病人安全。

▲▼住院陪病者篩檢措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼8/24起調整全國醫院探病管制措施。（圖／指揮中心提供）

▲8/24起調整全國醫院探病管制措施。（圖／指揮中心提供）

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
快訊／新北公布最新確診足跡　市場待25分鐘
快訊／全台1例在「新北這區」　感染源不明
作家凌晨和王浩宇通話！曝「不適症狀」　他超後悔1件事
LIVE／今增1例在新北！　侯友宜最新說明
打完高端昏迷　專欄作家急救畫面曝！電擊仍救不回
快訊／大雷雨狂轟2區域！　16縣市豪大雨特報
大學師生打不到疫苗成「三不管地帶」　陳時中：高端一定打得到
CNN稱台灣「堅持清零」將被孤立！　陳時中回應
作家「最後限動曝光」IG標記3帳號　打完高端跑這地方
五倍券首推「家戶綁定」曝光！上限5人　最快後天拍板通過
高端爆死亡首例　「AZ、莫德納」各再增1例死亡
作家打高端猝死　曾說「向病毒獻祭」：少數犧牲換多數平安

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

70歲爺想跳芭蕾！催淚神劇《如蝶翩翩》原作在台出版全彩漫畫

作家打高端後猝死！凌晨通話曝「不適症狀」　王浩宇：後悔沒強迫他就醫

新北染疫客去花蓮法會！兩縣市互踢疫調　陳時中裁示「主責地」

彰化家扶捐款創新低　網紅直播主「楠哥哥」豪捐100萬元

玉子燒熱量驚人！營養師籲：「3種壽司」盡量別吃

作家打高端後猝逝！臉書灌爆留言⋯「太震驚、希望是假消息」

高端不停打！第6輪加開今結算「再增14.8萬人預約」

4類型男人易偷吃！年紀「逢9」愛吃「幼齒」　她解析：只為想回春

全國676廚餘養豬場完成清查　陳吉仲：違規帶肉製品最高罰100萬

貨源不足！鴨肉飯夯店「雞腿代替」結局神轉　網笑翻：duck不必

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

70歲爺想跳芭蕾！催淚神劇《如蝶翩翩》原作在台出版全彩漫畫

作家打高端後猝死！凌晨通話曝「不適症狀」　王浩宇：後悔沒強迫他就醫

新北染疫客去花蓮法會！兩縣市互踢疫調　陳時中裁示「主責地」

彰化家扶捐款創新低　網紅直播主「楠哥哥」豪捐100萬元

玉子燒熱量驚人！營養師籲：「3種壽司」盡量別吃

作家打高端後猝逝！臉書灌爆留言⋯「太震驚、希望是假消息」

高端不停打！第6輪加開今結算「再增14.8萬人預約」

4類型男人易偷吃！年紀「逢9」愛吃「幼齒」　她解析：只為想回春

全國676廚餘養豬場完成清查　陳吉仲：違規帶肉製品最高罰100萬

貨源不足！鴨肉飯夯店「雞腿代替」結局神轉　網笑翻：duck不必

快訊／全台1本土足跡曝光　黃昏市場待25分鐘

70歲爺想跳芭蕾！催淚神劇《如蝶翩翩》原作在台出版全彩漫畫

快訊／全台僅1例在土城「感染源不明」　同住友人5月曾染疫

二級警戒再延長 竹市依照中央流行疫情指揮中心指引辦理

作家打高端後猝死！凌晨通話曝「不適症狀」　王浩宇：後悔沒強迫他就醫

飯店大亨焦治國欠債遭強制執行竟移轉3飯店股權　判刑3月定讞

遭李錫錕嗆聲！　壞特親回應「很同意他講的」...認斜槓失敗

植愛中秋柚「屏」安　為佳節加入「善」滋味

萌鴨散完步「認路走回家」　電梯門一開牠帶頭轉彎：麻麻跟我來～

新北染疫客去花蓮法會！兩縣市互踢疫調　陳時中裁示「主責地」

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

生活熱門新聞

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

威力彩「3200包牌中27億」　PTT揪魔鬼細節：怪怪的

和獅子王聚餐沒確診！部桃護理師被證實打2劑高端

2.5K買《傳說對決》帳號！賣家「神邏輯」密碼分開賣

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

豬瘟肉流入雲林　稽查結果超驚人

家中驚見神秘紅插座！台電出面揭密了

56歲專欄作家殞命！「一家三口都打高端」　親友狂湧FB：發生什麼事

鄉民女神曝高端最多這種副作用　一句吐槽：根本沒打

背小孩跑單遭嫌！外送爸辛酸揭爆汗濕透照

即／嘉義市長黃敏惠宣布普發2000元現金

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

小禎爆「婚內偷吃」！閨蜜握毀滅性證據

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

威力彩「3200包牌中27億」　PTT揪魔鬼細節：怪怪的

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面