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清末就有「貓奴」稱呼！動物從工具→夥伴　4800年前臺灣第一狗現身

▲貓咪，貓，寵物，毛小孩，喵咪，喵星人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲清朝末期就有「貓奴」稱呼。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林育綾／綜合報導

臺灣文學館新推出的主題特展「友直友諒友多毛」，展出貓狗相關的人類文學創作，其中從清末古典詩人林占梅的詩中就有發現「貓奴」稱呼，展場還有專區特別介紹「從工具動物到夥伴毛孩」，見證了人類成為鏟屎官一刻。甚至向南科考古館商借「臺灣第一狗」，是距今約4800多年前、目前發現最早與人共處的狗。

▲▼臺灣文學館新推出的主題特展「友直友諒友多毛」，展出貓狗相關的人類文學創作。（圖／國立臺灣文學館）

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▲臺灣文學館新推出的主題特展「友直友諒友多毛」，展出貓狗相關的人類文學創作。（圖／國立臺灣文學館）

根據統計，2021年臺灣犬貓數估計將有295萬隻，正式交叉超越15歲以下孩童的283萬人！不只毛小孩和真小孩的「數量反轉」，角色意義也不斷進化，從古早看門狩獵的「工具動物」，大幅提升到當今的「寵物」、甚至形影不離的親密「家人」。

▲貓咪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲清末就有「貓奴」稱呼。（圖／pixabay）

「友直友諒友多毛」展出貓狗相關的人類文學創作，映照出貓狗地位的變遷，其中清末古典詩人林占梅，在詩中就有出現「貓奴」的稱呼，雖然詩中所稱的貓奴其實是「貓」，但對貓的態度就像家人。

根據《國語日報》進一步介紹，「貓奴」這個詞在160多年前的清朝咸豐年間，就有人在使用了，當時文人林占梅寫了一首〈夜臥以一貓暖足戲占〉古詩，最後一句就是「貓奴容鼾睡」。雖然這裡的「貓奴」是指貓咪，不過意思就是他和貓和他一起睡覺；而他還有另外一首〈寒晝〉，也是描寫在寒冷日子，抱著大棉被還是不夠，所以「喚得貓奴來暖足」。可見人貓的感情。

▲▼臺灣文學館新推出的主題特展「友直友諒友多毛」，展出貓狗相關的人類文學創作。（圖／國立臺灣文學館）

▲展覽也介紹「從工具動物到夥伴毛孩」。（圖／國立臺灣文學館）

而當代作家駱以軍、朱天衣、方清純等人作品，揭露的則是擔任「鏟屎官、狗奴才」的真性情。大量的動物書寫，也透露出值得關懷的流浪動物意義。全區分為「貓派、狗派，都幾？」、「從工具動物到夥伴毛孩」、「貓狗新聞台直播」、「擦去浪浪的眼淚」4大展覽題單元，結合手稿、貓狗藏書票及作家貓狗合影，呈現臺灣貓狗命運的前世今生。

▲特展特別自南科考古館商借「臺灣第一狗」。（犬隻墓葬-大坌坑文化）。（圖／南科考古館提供）

特展主題不僅物種跨很大，展品年代也跨很大！特別自南科考古館商借的「臺灣第一狗」，可追溯至距今4800多年前大坌坑文化時期，是目前發現最早與人共處的狗。而近數十年來被臺灣社會所關注的流浪貓狗議題及紀錄片，也在臺文館精心策劃下，由北部貓狗絕育及防虐動保協會應援，呈現行動者及文學家對流浪貓狗的關注。

▲▼臺灣文學館新推出的主題特展「友直友諒友多毛」，展出貓狗相關的人類文學創作。（圖／國立臺灣文學館）

▲臺灣文學館新推出的主題特展「友直友諒友多毛」，展出貓狗相關的人類文學創作。（圖／國立臺灣文學館）

「友直友諒友多毛」特展，透過精練的文字，漸漸說出人類不只利用貓狗療癒自我、其實更需要向動物學習的生態思想，展期自即日起至2022年2月25日，位於在新莊聯合辦公大樓一樓大廳（新北市新莊區中平路439號）展出，參觀者有機會得到限量貓狗杯墊。

〈夜臥以一貓暖足戲占〉林占梅 著

大度獨誇余，藝祖難匹對。
臥側更無猜，貓奴容鼾睡。

►油頭、稀疏有救了！

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