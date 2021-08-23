快訊／新北4確診足跡公布　一人搭火車去花蓮、全聯、World Gym

▲新北防疫0823。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／新北報導

新北市衛生局今（23日）公布確診者最新足跡，包含台北車站、World Gym板橋雙十店（板橋區雙十路二段）、魚中魚文化店（板橋區文化路二段）、全聯板橋莒光店（板橋區莒光路）、淘魚館水族店（板橋區民權路）。

根據疫調足跡，案16040曾於8月12日15時09分從台北車站搭太魯閣號（432次列車）到花蓮鳳林站，8月15日18時49分從花蓮鳳林站搭自強號（439次列車）返回台北車站。

另外，案16041和16033（北市）曾於8月16日至21日中午11時一直至晚間23時，在World Gym板橋雙十店有相關足跡，案16041於8月18日晚間22時到過魚中魚文化店，8月19日11時到過全聯板橋莒光店，8月21日20時到過淘魚館水族店。

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例（其中2例為居家隔離期間陽性者），為2例男性、2例女性，個案分布均在新北市；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計2，502，861例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2，485，203例排除），其中15，932例確診。

2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、台北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

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