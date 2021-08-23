女攤販租車不給錢　車行老闆麥克風放送「這女人說謊」判罰3千

車行老闆拿麥克風到市場跟攤販催討租車費，結果挨告誹謗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

黃姓女攤商跟租車行租小貨車卻不繳租金，劉姓老闆要不到錢，竟跑到市場攤位前拿麥克風放送「欠我錢甚麼時候還？」、「這女人說謊」。台中地院審結，依誹謗罪判他3000元罰金，可易服勞役。全案可上訴。

判決書指出，經營租車行的劉姓男子去年8月將小貨車租給在市場擺攤的黃姓女子，黃女之後卻積欠租車費。劉男多次催討不成，同年12月15日上午10點跑到黃女上班擺設的攤位，拿麥克風放送「你欠我錢，你什麼時侯還？你什麼時候要還？這女人說謊」。黃女認為已損害她的名譽，憤而報警提告。

劉男否認犯行，辯稱他雖然有說過這些話，但並非在大家面前說，而是只有在黃女面前說。現場是早市，地方大又很吵，他才會帶麥克風去。如果真要妨害對方名譽，他大可開公司宣傳車過去罵。因為對方承諾要還錢，但卻都在拖延，他才會說出那些話。

法官認為，《刑法》310條所指「意圖散布於眾」，是指散播傳布於「不特定人」或「多數人」，使大眾得以知悉其內容。劉男在市場用麥克風，確實會讓不特定人或多數人聽聞。另外，劉男具體指摘借款未還及說謊，已足以讓人對黃女產生負面評價，毀損名譽。而黃女非公眾人物，租金債務是否清償屬於私德而非屬公共利益。最後依誹謗罪判罰3000元，可易服勞役。

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