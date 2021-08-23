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高端疫苗接種後反應曝光！焦糖哥哥陳嘉行：連手臂痠都沒有

▲▼新光醫院施打高端疫苗首日。焦糖哥哥陳嘉行（圖／記者林育綾攝）

▲新光醫院施打高端疫苗首日，焦糖哥哥陳嘉行完成接種。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國產疫苗高端今（23）日開打，外界也十分好奇接種後的反應！上午新光醫院在科教館接種站，焦糖哥哥陳嘉行也完成接種，提到「連手臂痠痠的感覺都沒有」，現場民眾也表示「沒有異狀」，陳嘉行更期待13小時後如果都沒有副作用「大家可以更放心去打」。新光醫院副院長洪子仁也提醒，若施打後有不適症狀「超過48小時沒緩解，就要儘速就醫」。

▲▼新光醫院施打高端疫苗首日。（圖／記者林育綾攝）

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▲新光醫院施打高端疫苗首日。（圖／記者林育綾攝）

新光醫院今日預約施打高端疫苗人數約1000人，上午施打情形相當平順，副院長洪子仁表示，除了看到較多年輕人來施打，也有長者參與，他分析因為高端疫苗在副作用和安全性方面，這一點來說比AZ和莫德納還好，如果有長者比較擔心副作用，就會作為施打首選。

陳嘉行在完成接種後接受媒體訪問也說，除了心情很開心之外，其餘沒特別感覺，更笑說，假設打完都沒有副作用，也會好奇到底有沒有打，因為「連手臂痠痠的感覺都沒有」。他期待28天後再來打第二劑，也好奇之後能不能透過抽血等方式來得知保護力。

陳嘉行甚至自備湯匙，想看打完後能否像之前莫德納施打後的民眾一樣成為「萬磁王」，不過他現場測試，手一放開，馬上湯匙就掉下來，證明當不了萬磁王。

▲▼新光醫院施打高端疫苗首日。焦糖哥哥陳嘉行（圖／記者林育綾攝）

▲焦糖哥哥陳嘉行自備湯匙，發現無法成為萬磁王。（圖／記者林育綾攝）

對於許多人攻擊高端，陳嘉行也說「這真的很不好，口水戰可以停了」，提到高端確實經過嚴格的認證，而且才剛通過台灣EUA，到其他國家做三期也需要時間。更指出，AZ在美國不能有EUA，很多疫苗也不能在別的國家上EUA，「這是藥廠之間的競爭，不代表這疫苗不好」，信心表示「高端早晚會有國際認證」。

他認為，既然自己被這麼多人關注，就來挺高端「我打給你看」，如果打完13小時沒有副作用，鼓勵大家放心去打。陳嘉行說，大家都想趕快恢復正常生活，這麼多人不能工作、不能營業，這樣下去對台灣也不好，如果大家都能去打，就能盡快讓生活恢復。

▲▼焦糖陳嘉行前往新光醫院施打高端。（圖／記者林育綾攝）

▲焦糖陳嘉行施打高端。（圖／記者林育綾攝）

現場有年輕民眾表示，一開始意願登記時只勾選AZ和莫德納，不過「我這年紀可能要等比較久，就先來打高端」，許多人表示平常心，在接種完成後依照醫護指示在旁休息、留觀，「20分鐘了，都沒感覺」、「沒有特別異狀」。但也有年輕人坦承還是有點緊張，「畢竟這疫苗的資訊相對不多」。

還有中年民眾表示，自己是免疫學碩士，原本最早要自費打AZ，沒想到疫情爆發就被沒收，後來選了莫德納，但發現要等太久，高端出來後就登記，輪到就來打。而他也說，其實任何疫苗都是經過誘發人體中的抗體，產生保護力，既然高端的實驗證明能產生抗體，就是有效的，他表示高端透過免疫橋接，抗體高出3倍多，應該就是有效可打的疫苗。

新光醫院副院長說明，雖然高端缺乏第三期數據，目前無法得知保護力，但大家都知道它是透過免疫橋接方式，對AZ綜合抗體濃度高出3.4倍，而AZ保護力約大約80-85%，因此推估高端的保護力會比AZ高，但也強調「這只是推估」。

洪子仁更提醒民眾，施打高端跟其他疫苗一樣，在接種前後都多喝水，「若有不適症狀，超過48小時沒緩解，就要儘快到醫院就醫」。

▲▼新光醫院施打高端疫苗首日。（圖／記者林育綾攝）

▲▼新光醫院施打高端疫苗首日。（圖／記者林育綾攝）

▲▼新光醫院施打高端疫苗首日。（圖／記者林育綾攝）

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