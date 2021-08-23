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警洗澡聞到「屍臭」急拜太子爺　一查Google Maps破冤案

承辦命案的巡佐石春吉某日洗澡時聞到屍臭味，懷疑是冤魂找上他求助。

▲承辦命案的巡佐石春吉某日洗澡時聞到屍臭味，懷疑是冤魂找上他求助。

圖文／鏡週刊

新北市泰山區一名施姓錢莊大亨2年前因財務糾紛，遭3名員工殺害，警方卻遲遲找不到屍體，案情陷入膠著。不久後，靈異事件發生。某日，承辦此案的明志派出所巡佐石春吉在家裡洗澡，頭才洗到一半，就聞到一股屍臭味，還明顯感覺到身旁有人，他張開眼察看，卻沒看到半個人影，但屍臭味卻越來越近，石春吉猜測應是冤魂找上門，於是說：「你應該去找凶手，拜託不要現身，也不要託夢，我會害怕。」但屍臭味仍揮之不去，直到他保證一定會想辦法抓到凶手，屍臭味才漸漸散去。

石春吉告訴本刊：「隔天一早，我跟副隊長再度驅車前往壯圍尋找屍體，經過雪山隧道時，屍臭味再度出現，並充斥車內，我們趕緊到當地的太子廟參拜，希望太子爺勸冤魂不要靠太近，否則我們會害怕，拜完後再上車，果然就沒有味道了。」

▼3名凶手在宜蘭壯圍一處偏僻的民宅旁焚屍碎骨，手段凶殘。

3名凶手在宜蘭壯圍一處偏僻的民宅（圖）旁焚屍碎骨，手段凶殘。（東森新聞提供）

雖然那次還是沒找到屍體，但不久石春吉離奇發現破案關鍵。同年8月底，石春吉重新檢視死者3名員工的手機訊號位置，發現3人抵達壯圍後，凌晨2點多跑到羅東火車站一帶，「我用google maps去查，看到火車站附近有一間頂好超市，一般人看了可能沒有感覺，但我卻超有感！」

▼巡佐石春吉偵辦錢莊大亨命案時，碰到不少靈異事件。

巡佐石春吉（圖）偵辦錢莊大亨命案時，碰到不少靈異事件。

原來，當初石春吉在施男泰山家中搜索時，發現施家一塵不染，就連購物發票都按日期排序，最新一張是失蹤前2天到住家附近頂好超市消費的發票。石春吉當時曾向頂好調閱監視器畫面，除了看到施男身影，也從工作人員口中得知頂好的監視器影像會保存半年，換句話說，應該還找得到羅東頂好超市6月的監視影像。

江男從後方抱住施男，唐男、陳男則分持水果刀及開山刀對施下手。

當天，石春吉立刻與專案小組其他成員趕赴羅東，果真找到關鍵畫面，「我們看到，6月17日凌晨2點多，施男的3名員工到羅東的頂好超市購買烤肉用品、5包木炭及盥洗用品，陳男、唐男還有說有笑，但江男看起來很緊張，凌晨5點多又再次來買木炭，我們研判，他們3個人絕對不是去烤肉，而是焚屍滅跡。」


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