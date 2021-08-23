國民黨百億黨產官司翻盤有望　最高院發回重審

▲中影名下的中影文化城占地萬坪，市值百億元，原本是片廠及觀光景點，已沒落多年。



圖文／鏡週刊

國民黨2006年出售中影、中視及中廣等黨產（三中案），因涉及賤賣衍生連串的刑、民事官司，纏訟多年最近首傳捷報！國民黨旗下的欣裕台公司（前身為中投公司）向中影前後任董事長蔡正元、莊婉均及買下中影的郭台強太太羅玉珍等人求償24億元案，原本一、二審皆敗訴，日前最高法院發回更審，欣裕台追回款項機會大增。

台北地方法院日前開庭審結國民黨賤賣黨產案，前主席馬英九出庭時除了做無罪答辯，還二度批評檢察官非常規論告、起訴，說：「身為黨主席，依《廣電法》讓政黨退出媒體卻被控違法，難道人民守法錯了嗎？」但公訴檢察官認為馬犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

▼郭台銘胞弟郭台強（右）與妻子羅玉珍（左）入主中影，由羅與國民黨簽約，目前郭是中影董座，妻則遭國民黨求償24億元。



國民黨出售中影、中視及中廣等黨產（三中案）官司纏訟多年，全案最受爭議的是中影公司24億元民事求償案，當年郭台強太太羅玉珍等人向國民黨買下中影公司，雙方約定交易3年內必須賣掉中影所屬大樓房產，並將價款分潤回給中影母公司中央投資公司（下簡稱中投，現為欣裕台公司）。

▼2006年國民黨前立委蔡正元牽線找企業向國民黨買下中影，面臨遭索賠24億元。



沒想到，郭台強妻等人3年期限屆滿仍未履約，並未處分掉大樓，害中投蒙受損失，國民黨因此向郭台強妻等人求償24億元。這起官司一打就12年，歷審都被判輸的中投公司，日前終於首度傳出捷報，最高法院已將全案發回更審，讓三中案一路敗訴的國民黨，在漫長的訴訟過程中難得看到逆轉的曙光。

▼馬英九為競選總統，2006年拍版將中影等黨產出售，卻引爆連串官司。



最高法院合議庭認為，中投曾向郭台強妻等人表達催告履約的意思，因此將全案發回高院更審，讓欣裕台向羅玉珍、蔡正元及莊婉均求償24億元的官司，得以進入延長賽。

▼中影華夏大樓是中影公司最值錢的資產之一，市值約50億元，目前為中影公司總部。



▼位於北市西門町的新世界大樓是中影公司資產，市值逾40億元。



因中影屬於電影產業，不受《廣電法》黨政軍退出媒體的規範，但當時國民黨還是決定以31億元出售，卻衍生連串官司，坦承該交易案損失至少24億元，向法院提告求償，但最後能否成功，仍有賴司法進行審判。

▼莊婉均（圖）與羅玉珍一起和國民黨中投公司簽約買中影，莊後來因掏空中影遭判刑入獄。





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