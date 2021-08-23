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「孝子大亨」人間蒸發1個月卻回LINE　包公鬼月斷案直指藏屍地

聯手殺害老闆的3名凶手被警方逮捕，最後都遭重判。（東森新聞提供）

▲聯手殺害老闆的3名凶手被警方逮捕，最後都遭重判。

圖文／鏡週刊

2019年7月11日，一名施姓女子焦急前往新北市警局林口分局明志派出所報案，說52歲的哥哥原本每天都會打電話報平安，也會定期回台北市萬華老家探視老母，但6月16日起突然人間蒸發，不再與家人聯繫，連電話也不接，雖然偶爾會回LINE訊息，但感覺不像是他的口吻。

承辦此案的明志派出所巡佐石春吉告訴本刊：「家屬說，施男曾是知名的馬雷蒙舞團舞者，平常一人獨居在新北市泰山區某公寓，生活單純，但我們深入調查發現，施男在泰山、桃園經營2間地下錢莊，共有4名員工，家人對此並不知情。」

▼施姓錢莊大亨曾是知名的馬雷蒙舞團舞者，遇害時52歲。

施姓錢莊大亨曾是知名的馬雷蒙舞團舞者，遇害時52歲。（翻攝畫面）

不過，施男消失期間，卻傳訊息告訴妹妹要到台中收帳，引起家屬懷疑，警方到施家搜查，發現家裡很乾淨，沒有打鬥痕跡，但他養的狗不見了，於是約談施的員工，其中唐姓、江姓、陳姓3名員工都說他們也在找老闆。

▼警方出發去宜蘭尋找屍體前，特別到包公廟拜拜，祈求神明協助破案。

警方出發去宜蘭尋找屍體前，特別到包公廟（圖）拜拜，祈求神明協助破案。（翻攝林口包公廟臉書）

石春吉說：「我們後來得知唐姓、江姓、陳姓3名員工先前曾向鄰居索討監視器畫面，覺得不對勁，於是清查3人的通聯紀錄及手機訊號位置，發現施男失蹤當天，3人與施男都曾在泰山出沒，但施男的手機訊號，最後停留在桃園龜山，而3名員工當天半夜還曾出現在宜蘭壯圍的公墓附近，隔天中午才一同離開。那時我們就猜測，施男凶多吉少，決定前往公墓找尋屍體。」

▼3名凶手在宜蘭壯圍一處偏僻的民宅旁焚屍碎骨，手段凶殘。

3名凶手在宜蘭壯圍一處偏僻的民宅（圖）旁焚屍碎骨，手段凶殘。（東森新聞提供）

警方組成專案小組偵辦，當天正好是農曆7月1日鬼門開，石春吉與2名學弟出發去壯圍前，特地前往林口包公廟參拜、求平安符，石春吉並透過擲筊向包公請示：「被害人是不是死了？」筊杯在地上跳了2、3下，就得到聖筊，為了進一步確認屍體在何處？石春吉再度詢問：「屍體是不是在泰山？」卻得到笑筊。

石春吉告訴本刊：「我接著問屍體是不是在壯圍？馬上得到聖筊，讓我更有信心。求得平安符之後，我們往宜蘭出發，但翻遍整座公墓，連打開的墓穴也都逐一檢查，找了1個多星期，還是沒有找到。」


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