新北錢莊老闆遭焚屍！包公鬼月賜聖筊　「關鍵頂好發票」逮3員工

▲警方出發去宜蘭尋找屍體前，特別到包公廟拜拜，祈求神明協助破案。



圖文／鏡週刊

2年前，新北市一名施姓錢莊大亨遭3名員工聯手殺害，載往宜蘭焚屍，沒燒乾淨的骨骸還被用鏟子、石頭搗碎。施男人間蒸發近1個月，家屬報警協尋，警方在農曆7月1日、鬼門開當天成立專案小組，刑警還特地到包公廟參拜，祈求神明協助緝凶，期間遇到許多靈異事件，最後靠著1張頂好超市的購物發票，循線找到關鍵監視器畫面，成功將凶手定罪，替死者申冤。

承辦此案的明志派出所巡佐石春吉說：「施男在6月16日離奇失蹤，我們深入調查發現，唐姓、江姓、陳姓3名員工在他失蹤後曾向鄰居索討監視器畫面，警方覺得不對勁，於是清查3人的通聯紀錄及手機訊號位置，發現施男失蹤當天，3人與施男都曾在泰山出沒，但施男的手機訊號，最後停留在桃園龜山，而3名員工當天半夜還曾出現在宜蘭壯圍的公墓附近，隔天中午才一同離開。那時我們就猜測，施男凶多吉少，決定前往公墓找尋屍體。」

▼聯手殺害老闆的3名凶手被警方逮捕，最後都遭重判。



警方組成專案小組偵辦，當天正好是農曆7月1日鬼門開，石春吉與2名學弟出發去壯圍前，特地前往林口包公廟參拜、求平安符，石春吉並透過擲筊向包公請示：「被害人是不是死了？」筊杯在地上跳了2、3下，就得到聖筊，為了進一步確認屍體在何處？石春吉再度詢問：「屍體是不是在泰山？」卻得到笑筊。

▼3名凶手在宜蘭壯圍一處偏僻的民宅旁焚屍碎骨，手段凶殘。



石春吉告訴本刊：「我接著問屍體是不是在壯圍？馬上得到聖筊，讓我更有信心。求得平安符之後，我們往宜蘭出發，但翻遍整座公墓，連打開的墓穴也都逐一檢查，找了一個多星期，還是沒有找到。」

雖然沒找到屍體，但不久石春吉離奇發現破案關鍵。同年8月底，石春吉重新檢視死者3名員工的手機訊號位置，意外發現3人抵達壯圍後，凌晨2點多跑到羅東火車站附近，恰巧附近有一家頂好超市，讓石春吉意外找到3名員工涉案的證據。

▼巡佐石春吉偵辦錢莊大亨命案時，碰到不少靈異事件。



原來，當初石春吉在施男泰山家中搜索時，發現施家一塵不染，就連購物發票都按日期排序，最新1張是施男失蹤前2天到住家附近頂好超市消費的發票。石春吉當時曾向頂好調閱監視器畫面，除了看到施男身影，也從工作人員口中得知頂好的監視器影像會保存半年，換句話說，應該還找得到羅東頂好超市6月的監視影像。

當天，石春吉立刻與專案小組其他成員趕赴羅東，找到3人到頂好買木炭的畫面，警方研判，他們3個人應是焚屍滅跡。

▼承辦命案的巡佐石春吉某日洗澡時聞到屍臭味，懷疑是冤魂找上他求助。



掌握3人涉案證據後，警方9月先逮捕江男，江男看到監視器畫面嚇了一跳，訝異事情過了將近3個月，警方還能找到證據，眼見紙包不住火，江男當場痛哭，坦承參與犯案。

案發當天，3人將屍體塞進行李箱，開車載往江男位於宜蘭壯圍公墓附近的老家。石春吉告訴本刊：「他們在屍體上淋汽油、放木炭焚燒，燒到一半發現炭火不夠，所以返回超市添購木炭繼續燒，但骨頭不易燒毀，3人又隨手拿了鏟子跟石頭搗碎，燒了近12小時，確認屍骨無存才離開。」

取得江男的供詞後，警方逮捕唐男、陳男，陳男坦承犯行，唐男則矢口否認，直到確認2名同夥已全盤托出，他才鬆口。

針對這起焚屍碎骨案，法院審理後，依殺人、損壞屍體罪，判唐男、陳男無期徒刑，江男有期徒刑18年，要他們為自己的惡行付出代價。



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