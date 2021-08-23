　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夫妻闖遊民營地遭圍攻「2周嬰在車上」！　輾殺1人加速逃逸

記者張靖榕／綜合外電報導

西雅圖一對夫妻日前帶著2周大的嬰兒來到一處遊民營地，想要討回被偷走的東西，結果緊張情況迅速升級，不只一名遊民衝上來與2人發生肢體衝突，更有人拿出棍棒和隨地撿起的東西攻擊甚至打破夫妻的轎車車窗。之後夫妻倆為了盡快逃離現場，被迫輾殺一名「擋路」的遊民，而發生的過程都被旁邊建築物內的目擊者錄下。

▲▼夫妻闖遊民營地遭圍攻「2周嬰在車上」！　輾殺1人加速逃逸。（圖／翻攝自YouTube）

▲白衣男與藍衣女是夫妻，在遭受圍攻後立刻上車想辦法逃離。（圖／翻攝自YouTube）

綜合當地媒體報導，該起事件發生在7月27日，但直到8月13日影片才流出。影片中顯示夫妻駕車來到遊民營地，把車停在滿是帳篷的空地旁，之後兩人與營地的人發生口角爭執，因為他們知道營地內有人偷走他們的東西，但隨著一名女性遊民快跑衝上前後，雙方開始發生肢體衝突。

一群男女拿起棍棒朝夫妻和車子狂打，夫妻上車後試圖開車離開現場，但前後擋風玻璃和側面車窗幾乎都被打破，而且四周都是人，等到他們確認出口方向加速突破時，迎面撞上一名擋在前頭的遊民，情急之下輾過對方逃離現場。

報導指出，被輾過的遊民名叫李歐（Zachery J Reou），影片中雖然他從營地內衝出幫忙助陣，但從頭到尾他只是追著車跑，沒有動手也幾乎沒開口叫囂過。

檢察官麥克納爾尼（Casey McNerthney）表示，當天夫妻倆只是想拿回失竊的鞋子、藍芽喇叭和其他東西，最後卻發生憾事，但夫妻認為他們是受害者，不應為此被起訴。攻擊夫妻的遊民中，目前共2人被捕，分別為53歲的米勒（Mario J. Miller），以及39歲的洛瑟四世（John Henry Rosser IV），均有多次重罪前科。

►契爾氏淡斑神器特價了！

ET快訊
快訊／蔡英文秀手臂完成接種高端　秀小黃卡、手比OK喊「不緊張
國產疫苗來了！高端今開打　接種完注意事項、副作用10大QA一
LIVE／蔡英文率先接種國產高端疫苗　全程直播看這裡！
焦糖哥哥半價賣掉6年餐廳！「業績剩1成」慘況曝　20歲新買主
日本海底火山噴出「聖筊」新島嶼　東京都面積一夜變大
台灣「魅惑女王」登日本JR車廂！她變CEO年收破5億
台中角頭「要命小方」妻開賓士翻覆　連撞3車輪胎噴飛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美方36小時內撤離1萬1000人　拜登讚行動加速：塔利班很配合

土耳其拒收阿富汗難民　俄羅斯批西方國家甩鍋中亞

夫妻闖遊民營地遭圍攻「2周嬰在車上」！　輾殺1人加速逃逸

越南採認台灣疫苗接種證明　旅客入境僅隔離7天

反塔利班領袖喊話「願意和談」籌組共同政府：我們不希望戰爭

拜登24日與G7領袖視訊　討論阿富汗情勢

下體割掉塞進嘴裡！戀童鬼父監獄內慘死　心臟直接挖出來

日本海底火山噴出「聖筊」新島嶼　東京都面積一夜變大

五角大廈下徵召18架民航客機　投入阿富汗撤離行動

表態拒收更多阿富汗難民　奧地利總理：我們仁至義盡

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

喀布爾機場千人塞爆「拉出屍體」 難民遭活活擠死、脫水癱倒在地

金曲32紅毯亮點大集結！　5男星超帥..他擠女星搶最美

美方36小時內撤離1萬1000人　拜登讚行動加速：塔利班很配合

土耳其拒收阿富汗難民　俄羅斯批西方國家甩鍋中亞

夫妻闖遊民營地遭圍攻「2周嬰在車上」！　輾殺1人加速逃逸

越南採認台灣疫苗接種證明　旅客入境僅隔離7天

反塔利班領袖喊話「願意和談」籌組共同政府：我們不希望戰爭

拜登24日與G7領袖視訊　討論阿富汗情勢

下體割掉塞進嘴裡！戀童鬼父監獄內慘死　心臟直接挖出來

日本海底火山噴出「聖筊」新島嶼　東京都面積一夜變大

五角大廈下徵召18架民航客機　投入阿富汗撤離行動

表態拒收更多阿富汗難民　奧地利總理：我們仁至義盡

快訊／蔡英文秀手臂完成接種高端　秀小黃卡、手比OK喊「不緊張」

大谷翔平少棒嫩照曝光　威廉波特首打席安打加盜壘

國民黨百億黨產官司翻盤有望　最高院發回重審

美方36小時內撤離1萬1000人　拜登讚行動加速：塔利班很配合

用武漢株做EUA審查已過時　聯亞董座：台灣怎麼這麼大膽？

台南祖孫陳屍車內！4歲童收驚原因曝　媽哭：怎會這樣

《俗女2》小蔡永森「神似楊勇緯」！　PTT狂刷一排：長大不得了

LIVE／蔡英文率先接種國產高端疫苗　全程直播看這裡！

唐綺陽運勢／威力彩上看27億…天蠍迎財運「關鍵時刻」！水瓶有金桃花

少棒無緣威廉波特「好傷心」　張育成大聯盟來圓夢了

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

國際熱門新聞

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

日本海底火山　噴出聖筊新島嶼

密教多人趴「到處都在連結」　逾百人確診

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

割下體挖心臟　戀童鬼父獄中慘死

死亡瞬間！她拍TikTok踩破屋頂摔50m

阿富汗有礦？　那美國怎麼還撤軍

拒阿富汗難民　奧地利：仁至義盡

美國徵召民航機　協助阿富汗撤離

遭塔利班狠鞭！她爆哭：寧可自殺

更多熱門

相關新聞

拜登視訊G7領袖　討論阿富汗情勢

拜登視訊G7領袖　討論阿富汗情勢

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天發表聲明說，總統拜登將在24日與七大工業國集團（G7）領袖召開視訊會議，磋商當前阿富汗情勢，包括給與阿富汗難民人道援助等。

美國徵召民航機　協助阿富汗撤離

美國徵召民航機　協助阿富汗撤離

塔利班領袖：機場一片混亂「美國的錯」

塔利班領袖：機場一片混亂「美國的錯」

遭塔利班狠鞭！她爆哭：寧可自殺

遭塔利班狠鞭！她爆哭：寧可自殺

台北車站外2男爆衝突　1人揮登山杖

台北車站外2男爆衝突　1人揮登山杖

關鍵字：

西雅圖遊民美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

台中女點外送「吃到牙齒」！高大成給答案

女星哀悼安樂死貓…被嗆「有貓疫你負責嗎」

以為老婆斷氣了！南投男傷心報案

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

女CEO飛俄選上等精子宣布懷二胎

波折多！那英退出《中國好聲音》網爆內幕

台灣「魅惑女王」登日本車廂！她開心合照曝光

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

4天課程收5.3萬！台中美甲師「淘寶貨教材」坑殺200人

更多

最夯影音

更多
郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD
尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面