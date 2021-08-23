日本海底火山噴出「聖筊」新島嶼　東京都面積一夜變大

▲小笠原群島海底火山噴發形成新島嶼 。（圖／取自日本海上保安廳）



記者王致凱／綜合報導

日本海上保安廳近日宣布，在小笠原群島硫磺島以南約50公里的海底火山「福德岡之場」持續噴發，15日透過飛機觀測到形成一個直徑約1公里的馬蹄形新生島嶼。從外型上看，新形成的島嶼外型酷似「聖筊」，也使得管轄該地的東京都面積稍微增加了一些。

根據NHK報導，日本氣象廳於13日確認福德岡之場發生火山噴發活動，是暌違11年再次出現噴發，噴發後產生的煙流可達海拔1萬6000公尺高空。日本氣象廳表示，雖然噴發活動逐漸減緩，但仍有浮石等物體在海面上流動，範圍達到60公里，來往船隻和飛機應提高警覺。

海上保安廳15出動飛機前往該海域調查，發現在海底火山的正上方面，出現一個馬蹄形狀的新形成島嶼，直徑約1公里。日本氣象廳表示，這已經不是當地第一次出現新生島嶼，不過形成的新島均在海水侵蝕作用下自然消失。

另據日本經濟新聞報導，福德岡之場過去曾在1904年、1914年和1986年因火山作用而出現新島，不過目前均已消失，其中在1986年形成的新島僅存在2個月就被海水淹沒。

福德岡之場所在的小笠原群島距離日本本土超過1000公里，但行政區劃屬東京都小笠原村管轄，因此火山噴發形成新島，也意味著東京都面積稍微增大一點。小笠原群島由30多個小島組成，其中較為著名的島嶼有父島、母島和硫磺島等，群島陸地總面積約104平方公里。

▼福德岡之場位於小笠原群島南端 。（圖／取自日本海上保安廳）

