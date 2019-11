海底火山爆發18天…東加王國一座島直接沉沒　旁邊長出「3倍大新島」

▲東加一處海底火山2014年底大規模噴發,並於2015年初形成一座全新島嶼。(資料照/達志影像/美聯社)



記者王致凱/綜合報導

南太平洋島國東加王國地質局7日公布報告,當地一處海底火山上月底噴發,結果使一座島嶼沒入水中,並且在周邊「創造」出一座全新島嶼,大小是原本島嶼的三倍大。

根據報告,這場巨變發生地點在東加王國北部哈派群島(Ha'apai),上月起當地發生為期18天的海底火山噴發,結果在地殼破裂處頂部出現一座名為拉蒂基(Lateiki)的新島嶼。東加地質局人員庫拉(Taaniela Kula)說,拉蒂基島寬約100公尺、長400公尺,位於原本島嶼西方約120公尺處。

當地屬於東加-克馬代克(Tonga-Kermadec)火山帶和太平洋火環(Pacific Ring of Fire)的一部份,海底火山爆發在當地相對常見。

2014年12月,當地也曾發生過一次規模更大的火山噴發,火山灰衝上9000公尺高空。當火山活動於2015年1月緩和後,哈派群島兩座既有島嶼間也出現一座最高點海拔120公尺的新生島嶼。

Since mid-Oct we’ve been tracking the #Lateiki (#Metis Shoal) #eruption with satellite imagery. By Nov 1 an elongated island has appeared at the main focus of activity. In the right most image we have combined the 1st and last images showing the 1995 dome appears to have gone. pic.twitter.com/tSukPm6car