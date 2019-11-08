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海底火山爆發18天…東加王國一座島直接沉沒　旁邊長出「3倍大新島」

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▲▼東加2014年底海底火山爆發後，2015年初形成一座全新島嶼。（圖／達志影像／美聯社）

▲東加一處海底火山2014年底大規模噴發，並於2015年初形成一座全新島嶼。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

南太平洋島國東加王國地質局7日公布報告，當地一處海底火山上月底噴發，結果使一座島嶼沒入水中，並且在周邊「創造」出一座全新島嶼，大小是原本島嶼的三倍大。

根據報告，這場巨變發生地點在東加王國北部哈派群島（Ha'apai），上月起當地發生為期18天的海底火山噴發，結果在地殼破裂處頂部出現一座名為拉蒂基（Lateiki）的新島嶼。東加地質局人員庫拉（Taaniela Kula）說，拉蒂基島寬約100公尺、長400公尺，位於原本島嶼西方約120公尺處。

當地屬於東加－克馬代克（Tonga-Kermadec）火山帶和太平洋火環（Pacific Ring of Fire）的一部份，海底火山爆發在當地相對常見。

2014年12月，當地也曾發生過一次規模更大的火山噴發，火山灰衝上9000公尺高空。當火山活動於2015年1月緩和後，哈派群島兩座既有島嶼間也出現一座最高點海拔120公尺的新生島嶼。

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