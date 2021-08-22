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廣州中山大學首創「核技術滅蚊」　讓雄蚊「只剩空包彈」沒後代

茲卡病毒透過蚊子傳播。（圖／達志影像／美聯社）

▲部分傳染病可透過蚊子傳播，每年造成許多死亡病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

8月20日「世界蚊子日」當天，廣州中山大學宣布，由中山大學組建的中國國家原子能機構核技術（昆蟲不育）研發中心，將核技術應用在了「滅蚊子」上，該中心的研究工作得到了國際原子能機構的高度認可。

根據《新華社》報導，國家原子能機構核技術（昆蟲不育）研發中心使得方式，是在實驗室使用射線輻照破壞雄蚊的生育能力，這些不育雄蚊被釋放到野外後，與野生雌蚊交配，使雌蚊沒有子代，從而達到降低蚊媒病發病率的目的。

國家原子能機構核技術（昆蟲不育）研發中心主任吳忠道表示，與傳統蟲媒防治方法相比，這種做法不會產生化學污染，殺蚊選擇性強，不禍及其他有益生物或害蟲天敵，並且不會誘導蚊子產生抗藥性，防治效果持久。

報導提到，2020年，中山大學中山醫學院副教授、國家原子能機構核技術（昆蟲不育）研發中心特聘研究員張東京受國際原子能機構邀請，到南非約翰內斯堡國家傳染病中心，為當地提供昆蟲不育技術應用的指導與支持。

為了推動研發中心的關鍵技術運用與轉化，中山大學還成立了國有投資為主體的蚊媒防控技術產學研運營公司「廣州中大核昆生物技術有限公司」，也就是中山大學的「蚊子工廠」，選址東莞中山大學研究院，於2020年12月建成並投產。

未來，中山大學「蚊子工廠」將建成為「亞洲地區絕育蚊大生產基地」，預計生產車間產能將達每週4千萬至5千萬雄蚊，以提供足夠的絕育蚊蟲。中大還計劃在粵港澳大灣區建立3至4個滅蚊示範點，並且將設立海外培訓基地。

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關鍵字：

核技術蚊子消滅蚊子

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