美7州現蚊子攜帶「西尼羅病毒」　9年前奪近300命！重症恐癱瘓死亡

▲全美7州發現能夠傳播西尼羅病毒的蚊子，感染嚴重者可能癱瘓甚至死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國今年夏天已經至少7州發現蚊子感染西尼羅病毒（West Nile Virus），此病毒透過蚊蟲叮咬傳播，感染者可能經歷類似流感的輕微症狀，但嚴重者可能癱瘓，極少數病例甚至面臨死亡風險。根據NBC報導，此病毒1999年現蹤美國紐約，2012年造成5674人感染，其中286人不幸喪命。

根據CBS、《國會山報》等外媒報導，愛荷華州、伊利諾州、阿肯色州以及亞利桑那州發現感染西尼羅病毒的蚊子，並且已有人類病例。另外，紐約州、麻薩諸塞州以及科羅拉多州也有蚊子感染，但目前沒有人類病例。

由於蚊子在1至9月初比較活躍，因此西尼羅病毒的傳染風險較高。紐約州羅克蘭郡（Rockland County）衛生官員魯珀特（Patricia Schnabel Ruppert）也表示，「這通常是我們每年預期西尼羅病毒比較活躍的季節，而這些檢測陽性的蚊子族群證實了這一點」。

科羅拉多州2002年後每年都有西尼羅病毒案例，該州7日通報發現染疫蚊子後，公衛官員也指出，由於今年氣溫高、雨水充足，因此可能攜帶病毒的吸血蚊子也更為常見。

美國CDC指出，患者可能症狀包括發燒、頭痛、嘔吐、噁心、顫抖及身體疼痛，與流感非常類似，偶爾也會出現皮疹或淋巴腺腫大。此外，任何患者都可能惡化成重症，但50歲以上民眾更為脆弱。

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