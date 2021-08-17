改裝車「轟轟轟」剋星！　抓吵法寶「聲音照相」正式上路

▲台南市警四分局針對噪音車輛強化稽查取締，推動抓吵法寶「聲音照相」，規劃安平區民眾陳情及噪音車好發路段，機動架設儀器檢測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

機動車輛違法改裝及不當騎乘所致生的噪音，甚為影響民眾居住品質及安寧，台南市警四分局針對噪音車輛強化稽查取締，推動抓吵法寶「聲音照相」，與環保局稽查人員合作，本週起規劃安平區安平路、慶平路、永華路、健康路、安北路等民眾陳情及噪音車好發路段，機動架設儀器檢測。

四分局警方指出，汽機車通過儀器只要行駛音量超過管制標準即拍照取締，若超標屬實則依法開罰1800至3600元，期能有效遏止噪音車輛改裝歪風。

交通組組長郭榮木表示，有關動力機械車輛音量超標部分，環保單位過去主要以路邊攔檢及通知到檢等方式查處，且攔檢後須原地噪音檢測分貝值超標才會開罰，如今加入聲音照相科技執法，可謂大幅提升執法量能。針對速限小於50公里之道路，行駛中汽機車聲量不得超過86分貝；速限50至70公里之道路，汽機車聲量不得超過90分貝，超標者將依據噪音管制法第11條及26條處新台幣1800元以上3600元以下之罰鍰。

第四分局分局長甘炎民表示，聲音照相科技執法已正式上路，將車輛行駛中所產生的噪音違規事實量化，非隨民眾個人主觀感受，破除執法過當或鬆散等迷失，依客觀科學量測方式當依據，針對超標者必依法進行舉發。

甘炎民說，後續亦持續根據民眾陳情熱點加強取締，精準執法，以維護社區生活環境安寧；然而，設置「聲音照相」科技執法設備的本意，本是以維護民眾安寧、安全為核心精神，僅針對違反噪音管制法及道路交通管理處罰條例之駕駛嚴加開罰，呼籲市民朋友注意須踐行減速慢行、保持安全車距及防禦駕駛的正確觀念駕車，就能安全駕車並且保持社區安寧。

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