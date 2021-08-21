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社會 社會焦點 保障人權

5大原因害機車騎士見上帝　警18天取締闖紅燈6776件+超速6256件

▲▼取締。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方加強取締。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北警方統計今年1至7月本市機車事故1萬8788件，占全般事故6成為各車種最多，死傷人數更占全般事故之8成！並分析機車事故主要有「5大肇因」，為了降低事故發生，警方進行重點執法及交通安全宣導。交通分隊警力表示，機車是常見的交通工具，但問題很多，比如安全性，民眾其實有很多細節必須注意。

據了解，今年機車事故以「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」、「轉彎未依規定」、「超速」及「闖紅燈」為主要肇因，警方藉由大數據分析易肇事路段及時段，由各分局依轄區特性規劃勤務，針對易肇事違規加強執法。

另電動自行車今年1至7月交通事故較去年增加81件，除受傷增加75人，今年更發生一起死亡事故，為擴大預防，警方亦將電動自行車易肇事違規列為重點執法，針對電動自行車闖紅燈、超速、轉彎未依規定、逆向行駛、未戴安全帽等重點違規加強執法。

▲▼事故熱點。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲事故熱點。（圖／記者陳雕文翻攝）

統計8月1日至18日機車重點違規計取締2萬2829件(含闖紅燈6776件、超速6256件、轉彎未依規定4311件、行駛禁行機車道2106件、逆向行駛3172件及不禮讓行人208件)、電動自行車82件，事故件數與去年同期比較減少673件，已下降32.2%，成效顯著。

警方表示，希望民眾守法不是為了省荷包，而是守護自己的安全，大家都知道機車是「肉包鐵」，行駛路上的危險性是相對高的，不可不慎。

▼警方與其他單位聯合稽查，有部分店家不符規定，販售未經審驗合格的車輛。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼取締。（圖／記者陳雕文翻攝）

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