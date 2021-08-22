　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮男偷機車返家睡大頭覺　警上門喝斥驚醒才知代誌大條

▲男子發現機車鑰匙仍在車上，立刻將車騎走據為己有，不料卻被監視器拍下，成為警方破案的線索。（圖／鳯林分局提供，下同）

男子發現機車鑰匙仍在車上，立刻將車騎走據為己有，不料卻被監視器拍下，成為警方破案的線索。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮鳳林一名男性慣竊日前偷了一輌機車，不知已遭警方鎖定，日前男子在家正呼呼大睡時，員警上門一聲喝斥，男子立馬從睡夢中驚醒，才知變天了，經員警訊問比對身分及竊車經過無誤，男子被依竊盜罪移送偵辦。

鳳林警分局紅葉派出所副所長林吳建國日前接獲劉姓民眾報案，稱停放在住家門前之機車鑰匙未拔取，車輛遭不法之徒竊取。

警方受理後，立即啟動鷹眼小組，調閱路口監視器畫面，發現竊嫌疑似轄內某竊盜慣犯，該名竊盜慣犯居無定所，行跡難以掌握，所長陳照欽發揮偵辦刑案專長，擴大調閱路口監視器，進行交叉比對後，將機車竊嫌活動範圍縮小至鄰近鄉鎮某部落。

▲男子發現機車鑰匙仍在車上，立刻將車騎走據為己有，不料卻被監視器拍下，成為警方破案的線索。（圖／鳯林分局提供，下同）

劉姓車主直說很幸運，並連連稱讚員警的熱誠與積極。

所長與副所長循線前往附近搜尋，最後在部落入口處發現一名男子正騎乘報案失竊的機車返回部落，立即上前攔查。

騎車男子表示機車是向借宿友人借用，所長隨即陪同男子返回住處，發現竊嫌還在沙發上呼呼大睡，完全不知警方已找上門，經所長喝斥下，竊嫌才從睡夢中驚醒。

機車失而復得，劉姓車主直說很幸運，能夠遇到細心又有耐心的警察，才能迅速找回失竊機車，並連連稱讚警方的熱誠與積極。

鳳林分局長林昆達呼籲，民眾騎乘機車後記得拔取鑰匙並妥善保管，若是忘了拔鑰匙或是貪圖方便而不拔鑰匙，可能發生機車或車廂內物品失竊等問題，切勿因一時輕忽造成財物損失。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

►契爾氏淡斑神器特價了！

ET快訊
被嗆「不去美國就沒事」！　黃少祺親揭罵防疫旅館原因
23歲正妹拍TikTok「踩破屋頂」摔50m慘死　表妹錄下墜
超夯連鎖火鍋店徵百名員工！　月薪最高10萬元
AlT普渡供品曝光！大手筆燒「美金」　這款非賣品引網暴動
黃少祺轟態度差「防疫旅館員工開嗆」　老婆提5大疑點打臉
iPhone 13「新配色」原型機曝　瀏海變窄鏡頭更凸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲視察下營大溪橋改建　盼完善排水效能提供民眾安全環境便利交通

花蓮男偷機車返家睡大頭覺　警上門喝斥驚醒才知代誌大條

麻豆區永安宮抽水站成功抵禦今年豪雨　黃偉哲治水有成受肯定

十年有「藝」　思晴天坊南紡購物中心歡慶10周年

台南做工行善團中元節接力修繕　市長夫人連趕三場慰問

全台警察機關內唯一「警察廟」　潮州分局每日供奉

《斯卡羅》「卓杞篤」查馬克辭世　安泰團隊允諾當孩子後盾

鄭文燦臉書賀「同學」獲評審團獎　無意間曝萬芳年齡！

新北瀕危植物「豔紅鹿子百合」　今年可達標復育1萬株

新北健康甘藷現身農會超市　產地現採直送當季好味道

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

男子超商買菸「沒實聯制」被提醒　嗆店員：不會當服務生就不要當

灰斑鳩：看我的胸咚！(頂)

盧廣仲《刻在我心底的名字》奪年度歌曲　喊話：希望我們更溫柔看待「所有形狀的愛」

黃偉哲視察下營大溪橋改建　盼完善排水效能提供民眾安全環境便利交通

花蓮男偷機車返家睡大頭覺　警上門喝斥驚醒才知代誌大條

麻豆區永安宮抽水站成功抵禦今年豪雨　黃偉哲治水有成受肯定

十年有「藝」　思晴天坊南紡購物中心歡慶10周年

台南做工行善團中元節接力修繕　市長夫人連趕三場慰問

全台警察機關內唯一「警察廟」　潮州分局每日供奉

《斯卡羅》「卓杞篤」查馬克辭世　安泰團隊允諾當孩子後盾

鄭文燦臉書賀「同學」獲評審團獎　無意間曝萬芳年齡！

新北瀕危植物「豔紅鹿子百合」　今年可達標復育1萬株

新北健康甘藷現身農會超市　產地現採直送當季好味道

LIVE／「154隻走私貓安樂死」延燒！陳吉仲下午2點記者會說明

23年前險撲殺130萬隻狗！走私貓枉死惹議　愛貓律師3點理性分析

LIVE／雙北疫情風險有望調降？

該譴責是走私犯！　呂秋遠籲政府「做更細緻裁量」…2.1萬人讚爆

玉穗溪再爆土石流！3分鐘就衝到施工區　公路總局曝便道搶通時間

小野憶電話吵架李行！導演竟要求「面對面」：電影需要表情

黃偉哲視察下營大溪橋改建　盼完善排水效能提供民眾安全環境便利交通

花蓮男偷機車返家睡大頭覺　警上門喝斥驚醒才知代誌大條

裝冷氣注重工安「開出2倍價」買單嗎？　網揭1關鍵傻了：真敢收

蛋堡奪歌王　他喊「不認識」以為是食物！網讚實力派：得獎不意外

地方熱門新聞

即／瑞豐夜市驚傳熄燈　經發局回應了

鄭文燦賀「同學」獲獎　萬芳年齡曝

瑞豐夜市「驚傳熄燈」　夜市曝實情

《斯卡羅》查馬克辭世　安泰團隊允諾當小孩後盾

彰化女移工確診！足跡曝光

鷄籠中元祭水燈車隊繞境祈福

嗆女外送員「破查某」富王鴨肉小老闆遭判拘役30天

台南做工行善團中元節接力修繕

桃警掃黑肅槍緝毒　擒竹聯天道804人

桃公園球場、遊樂設施　16日陸續開放

繁殖期禁捕「抱卵母蟹」　捕蟹船主年放200噸萬里蟹

新北甘藷現身農會超市　產地現採直送

思晴天坊南紡購物中心歡慶10周年

三芝區農會「當男人戀愛時」場景曝光

更多熱門

相關新聞

偷車被逮還在玩《傳說》　屁孩怨警：你們好吵

偷車被逮還在玩《傳說》　屁孩怨警：你們好吵

高雄市一名18歲的莊姓屁孩涉嫌偷走機車，沒想到被警方逮捕的時候，只顧著玩手遊《傳說對決》，根本不理會員警，結果玩輸了，還怪員警太吵！離譜行徑讓員警看傻了眼，私下說：「現在的教育怎麼了？」

5大原因害機車騎士見上帝　警18天取締闖紅燈6776件

5大原因害機車騎士見上帝　警18天取締闖紅燈6776件

馬牌、Varta合作進軍電動二輪

馬牌、Varta合作進軍電動二輪

媽祖有看到！他廟前搶錢當場摔車

媽祖有看到！他廟前搶錢當場摔車

Gogoro推機車新手考照服務

Gogoro推機車新手考照服務

關鍵字：

慣檎機車鎖定大睡喝斥驚醒變天鑰匙部落

讀者迴響

熱門新聞

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

夏如芝不滿154隻貓安樂死！

金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　脫帽+全素顏...網嚇：超幼齒

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

莊凌芸年僅21歲輕生！

直擊王子、郭雪芙深夜親密吻戲！

33億買下台中5000坪土地　日月光第三代小夫妻曝

金曲奪獎神秘人「?te壞特」是準外科醫師

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

靠新車發現男友嘿咻別人　她崩潰痛哭

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

上尉喝醉街頭狂譙警五字經　竟是陸軍副司令兒

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

更多

最夯影音

更多
Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手
瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面