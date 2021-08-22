花蓮男偷機車返家睡大頭覺　警上門喝斥驚醒才知代誌大條

▲男子發現機車鑰匙仍在車上，立刻將車騎走據為己有，不料卻被監視器拍下，成為警方破案的線索。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮鳳林一名男性慣竊日前偷了一輌機車，不知已遭警方鎖定，日前男子在家正呼呼大睡時，員警上門一聲喝斥，男子立馬從睡夢中驚醒，才知變天了，經員警訊問比對身分及竊車經過無誤，男子被依竊盜罪移送偵辦。

鳳林警分局紅葉派出所副所長林吳建國日前接獲劉姓民眾報案，稱停放在住家門前之機車鑰匙未拔取，車輛遭不法之徒竊取。

警方受理後，立即啟動鷹眼小組，調閱路口監視器畫面，發現竊嫌疑似轄內某竊盜慣犯，該名竊盜慣犯居無定所，行跡難以掌握，所長陳照欽發揮偵辦刑案專長，擴大調閱路口監視器，進行交叉比對後，將機車竊嫌活動範圍縮小至鄰近鄉鎮某部落。

▲劉姓車主直說很幸運，並連連稱讚員警的熱誠與積極。

所長與副所長循線前往附近搜尋，最後在部落入口處發現一名男子正騎乘報案失竊的機車返回部落，立即上前攔查。

騎車男子表示機車是向借宿友人借用，所長隨即陪同男子返回住處，發現竊嫌還在沙發上呼呼大睡，完全不知警方已找上門，經所長喝斥下，竊嫌才從睡夢中驚醒。

機車失而復得，劉姓車主直說很幸運，能夠遇到細心又有耐心的警察，才能迅速找回失竊機車，並連連稱讚警方的熱誠與積極。

鳳林分局長林昆達呼籲，民眾騎乘機車後記得拔取鑰匙並妥善保管，若是忘了拔鑰匙或是貪圖方便而不拔鑰匙，可能發生機車或車廂內物品失竊等問題，切勿因一時輕忽造成財物損失。

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