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二級警戒再延長！同住家人內用免隔板、鬆綁場域有哪些？8大QA一次看

▲義享時尚廣場美食街內用開放首日。（圖／記者吳世龍攝）

▲指揮中心宣布，同住家人於餐廳內用時可不使用隔板。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者張乃文／整理報導

本土疫情雖趨緩，但雙北仍有不明感染源，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，二級警戒延長到9月6日，另公布8項通案性原則。不過，部分規定及場所有些許放寬，包括集會活動人數上限放寬為室內80人、室外300人，另外，餐廳內用若是同住家人可不使用隔板，醫院探病部分則有限制開放，至於水域活動及K書中心也適度鬆綁。相關原則《ETtoday新聞雲》整理8大QA供民眾參考。

中央流行疫情指揮中心8月2日首度調降警疫情警戒至二級，但強調降級不解封，之後又以兩週為單位二度延長，初步延長到9月6日，到期前會檢視疫情發展，評估是否調整警戒級別，或者在原級別內鬆綁相關規範。

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▲▼維持疫情警戒標準為第二級。（圖／指揮中心提供）

▲維持疫情警戒標準為第二級。（圖／指揮中心提供）

Q1：外出還是要戴口罩嗎？

A：除飲食外，外出全程佩戴口罩，實施實聯制、保持社交安全距離，另外，營業場所及公共場域人流控管或總量管制為，室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。。

Q2：集會活動人數最高可有多少人？

A：放寬為室內80人，室外300人，若超額則向地方主管機關提報防疫計畫。

Q3：婚宴及公祭可舉辦嗎？

A：婚宴遵守每一隔間室內80人、室外300人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒；公祭遵守內政部相關防疫規定處理。

Q4：餐廳內用可以不用隔板？

A：依照衛福部規定處理，新增同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座及專人分菜。

▲觀光客不來！澎湖觀音亭海裡「魔鬼海膽」大量聚集　集體曬日光浴好像煤炭。（圖／記者林韋辰攝）

▲海域活動有限度開放，上岸後仍須戴口罩。（圖／記者林韋辰攝）

Q5：醫院探病開放了嗎？

A：指揮中心說明，開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房、身心障礙、病況危急及住院天數達7天以上者之探病；探病者須遵守探病時段、人數限制及出具篩檢陰性證明等規定。

Q6：室內或室外還有新增哪些場所開放？

A：K書中心、室內遊樂園、海釣場及海泳／浮潛等水域活動，若符合主管機關防疫管理指引或規範得開放。

不過在海域活動規定部分，業者須落實量體溫、實聯制、自主健康聲明、每週自主篩檢及紀錄、名單造冊、器材清消等防疫規範；應遵守保持1.5公尺社交安全距離、避免群聚、活動前後戴口罩。

國家風景區轄管淋浴間（或淋浴設備）、更衣室管理也將開放。採單一出入口，容留量為承載人數50%，並採實聯制、淋浴前後戴口罩、専人清潔消毒、間隔交替使用、保持1.5公尺社交安全距離。室外淋浴設備同樣須採相同防疫規定辦理。

另外，教練進行教學或訓練時，應戴防水口罩或面罩，帶客浮潛每人每次指導人數降為5人（降載50%），水肺潛水或自由潛水每人每次指導人數降為4人（降載50%）。

Q7：可以揪朋友去KTV了嗎？

A：指揮中心公布，目前仍須關閉場所如：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)；遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

▲▼境外生專案入境。（圖／指揮中心提供）

▲境外生專案入境。（圖／指揮中心提供）

Q8：境外生開放回台唸書了嗎？

A：教育部專案簽請指揮中心8月20日同意，重新開放110學年度境外學位生及華語受獎生等申請入境。教育部說明，符合條件的學生包含僑生、港澳生、陸生、華獎生、雙邊互惠學位生等約1.3萬名學生，下週一將通函各校，恢復境外生入境作業。

入境程序分為兩部分，入境前會先由學校把名冊透過教育部給駐外館處，登機要檢送三日核酸檢驗陰性報告，入境後到台灣通關及居檢規定會依照指揮中心規範，14天內會有兩次PCR檢測及一次快篩，在完成居家檢疫後，學生必須要再進行7天自主健康管理。

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