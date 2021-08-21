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鷄籠中元祭水燈車隊繞境祈福　維繫百年傳統科儀不輟

記者郭世賢／基隆報導

2021辛丑鷄籠中元祭水燈遊行，21日晚間熱鬧登場，防疫優先，今年不徒步遊行、不行進表演及不封街管制，由水燈頭車隊祈福繞境，基隆市長林右昌為遊行揭開序幕，籲請大家為基隆及全台灣祈福，盼疫情早日結束，恢復正常生活。

▲鷄籠中元祭水燈車隊繞境祈福 維繫百年傳統科儀不輟。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鷄籠中元祭水燈車隊繞境祈福。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

林右昌在遊行開始前致詞指出，基隆是台灣頭，也是台灣文化重要的中心，鷄籠中元祭是國家無形文化資產第一號，傳承167年的鷄籠中元祭，在台灣歷史發展從不間斷，即便面臨本土疫情，仍就堅持要和宗親會、基隆鄉親，把傳統科儀代代傳承、延續下去，鷄籠中元祭的意義，化解對立、促進宗族團結及族群融合。

林右昌表示，社會和諧與團結是大家共同期待，在疫情當中，台灣人民表現優異，短短兩個多月的時間，把疫情壓制下來現在每天僅個位數案例，此刻世界其他國家正在高峰，這是台灣人民共同的成就。他說，希望來年在大家虔誠祈福之下，老天爺與老大公保佑台灣、世界疫情早日結束，恢復正常生活。

▲鷄籠中元祭水燈車隊繞境祈福 維繫百年傳統科儀不輟。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌親頒「闡弘文化」的匾額，給今年輪值主普的李姓宗親會。

迎請水燈頭遊行是中元祭典中，各宗姓拼陣的極致展現，深具宗教民俗意涵，象徵姓氏團結力量；在祈福繞境的水燈車隊，抵市府大門時，林市長親頒「闡弘文化」的匾額，給今年輪值主普的李姓宗親會，宗親會宗長們把匾額掛在車隊前，繼續在市區前進，今年因防疫，採線上平台直播，民眾透過線上直播，觀賞這項年度盛事。

基隆市府「依山傍海．Color基隆」花車，設計呈現基隆天際線，承載燈光裝置藝術，連結主普壇、海港及周邊建築，展現光影美學，緊扣城市翻轉概念，將中元祭典文化融入其中，拼貼出基隆獨特城市樣貌。

文化部指定第一號國家無形文化資產、傳承167年的鷄籠中元祭，每年由各姓氏宗親會輪流主普，今年由李姓宗親會第三次輪值主普，面對疫情降為二級仍從嚴處理，維繫傳統科儀不輟。

▲鷄籠中元祭水燈車隊繞境祈福 維繫百年傳統科儀不輟。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鷄籠中元祭水燈車隊繞境祈福 維繫百年傳統科儀不輟。（圖／記者郭世賢翻攝）

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