全家推出小小兵集點開跑！新口味「日日蜜柑霜淇淋」限時優惠

▲全家推出最新小小兵集點，在家「偽露營」。（圖／全家提供）



記者林育綾／綜合報導

小小兵粉絲暴動了！全家便利商店將於8/25起推出「小小兵Chill一夏」集點活動，看好親子族興起在家中「偽露營」風潮，祭出各款超萌遮陽棚、折疊椅、海灘巾和包包，還有小小兵公仔杯、棒棒糖都超吸睛。另推出全新口味「日日蜜柑霜淇淋」，透過APP隨買跨店取享快閃優惠2支59元。

▲▼全家推出小小兵集點。（圖／全家提供）

全家「小小兵Chill一夏」集點活動自8/25上午10點起至10/5，首波以夏日海灘風推出實用的遮陽帳棚、折疊椅等，即使防疫不出門，也能在家營造「偽露營、偽野餐」氣氛，會員點數800點+299元起即可獲得，其中還有超吸睛的「小小兵系列公仔杯」，有衝浪款及OTTO款，透明杯蓋內有超萌公仔，吸管設計防掉扣環，不怕吸管脫落。

▲超吸睛的「小小兵系列公仔杯」。（圖／全家提供）

▲全家最新口味「日日蜜柑霜淇淋」。（圖／業者提供）



另外全家便利商店霜淇淋，已成為冰控定期想嘗鮮品項之一，此波新推出「日日蜜柑霜淇淋」，選用日本蜜柑最大產地和歌山縣所產的溫州蜜柑，果實特色甜度高，糖酸比例適中，橘黃色冰體適合艷陽高照夏日拍照打卡，味道酸甜不膩口，成為夢幻消暑逸品，售價39元，即日起至8/22在APP隨買跨店取，推出「2支59元」優惠價，兌換期限至9/30。

▲小7推出「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」，冰淇淋撒上芝麻粒，搭配脆脆的甜筒更有口感。（圖／7-11提供）

而7-ELEVEN則是連線韓國獨家引進今年3月才剛上市的「韓國熊津黑芝麻年糕冰淇淋」，售價59元，香濃綿密的冰淇淋撒上芝麻粒，還加了QQ又扎實的韓國年糕，搭配脆脆的甜筒讓口感變得更有層次。即日起至8/24可參與國際精冰品牌月活動，熊津品牌冰品任選買2送1，換算下來每支只要40元有找。

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