奶奶的一句話她積極向上　想用直笛帶給人快樂！江洛苡獲總統獎　

▲江洛苡（圖右）獲總統教育獎。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

「單親不可怕，只要自己努力求學，一定可以翻轉命運！」來自單親家庭的江洛苡因奶奶的一句話，做事比別人更努力。積極向上的她代表學校參加各項競賽，屢獲獎勵，和同儕互動密切，不會因身處逆境就怨天尤人，20日獲總統教育獎。

江洛苡從小就由年邁的祖父母扶養，祖父為聽障者，退休後家中頓失經濟來源，只能依賴少許的退休金和補助來過日子。在老師的眼中，江洛苡積極認真，中年級時，為了要增加自己的學習經驗，她積極爭取各種參加校內外比賽資格，經過日復一日的練習，終於得到了107年好書分享擂台競賽第6名，後來又參加新竹市107學年度金竹獎英文競賽，榮獲國小朗讀組甲等。

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獲獎的江洛苡開心的表示，她感謝老師，尤其是班導，平常除了教授課業知識，還會煮東西給大家吃，她也感謝科任老師，特別是音樂老師，教她吹直笛，也感謝阿公、阿嬤的照顧。她說，家人知道獲獎後，都說「非常棒」。

香山國小校長顏美禎補充，江洛苡是樂觀正向積極的小孩，雖然家境處於逆境，但她臉上總是掛著笑容，也不會怨天尤人，她也是個自律積極正取的孩子，在班上也算風雲人物，可以帶動氣氛。

在眾多的學校科目中，江洛苡最喜歡音樂和自然，也參加了直笛隊，不間斷的練習，拿下109學年度音樂比賽直笛獨奏國小組第二名的佳績。江洛苡開心地說，吹直笛可以帶給別人開心、快樂，因此，未來希望成為一位音樂老師，透過音樂開導更多人。