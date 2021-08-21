燒烤店水杯裡有「黏黏的」　他喝了幾口竟爬出「 超大蛞蝓」

▲蛞蝓從水杯爬出，客人食慾全消。（圖／翻攝新聞坊）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海鄒先生日前到燒烤店用餐，喝水的時候，竟然在杯子裡面發現一條俗稱「鼻涕蟲」的蛞蝓，嚇得他食慾全無，立刻到醫院檢查，並投訴了店家。

根據陸媒報導，鄒先生17日下午5點來到位於浦東新區的一間燒烤店用餐，服務員馬上端來了一杯水，鄒先生喝了幾口以後，發現杯緣處有黏黏的東西，一開始沒想太多，以為是自己的口水。

但鄒先生後來仔細觀察，發現杯子裡面竟然藏著一條「鼻涕蟲」，將杯子裡面的水倒出之後，這條鼻涕蟲還爬了出來，一邊蠕動一邊分泌著黏液，看起來非常噁心。

鄒先生立即上網查資料，確認「鼻涕蟲」是一條蛞蝓，很容易攜帶寄生蟲，當下也食慾全消，向店家反映。

鄒先生表示，由於不清楚鼻涕蟲身上有沒有病菌、寄生蟲，他要求店家安排到專業醫院進行身體檢查，並且必須道歉，給予賠償；同時，他也向市場監管部門進行了投訴，要求依法查處店家。

監管部門的人員檢查之後，發現這家店的餐具消毒、擺放都不合規範，已經責令整改。

店內工作人員則表示，可能是前幾天都下雨，地板潮濕，鼻涕蟲順著櫃檯爬入了水杯。目前，燒烤店的負責人已經向鄒先生道歉，雙方也達成和解。

蛞蝓本身並沒有毒性，但身上很容易帶有寄生蟲，2010年時，澳洲一名19歲少年跟朋友打賭生吞蛞蝓，誤食「廣東住血線蟲」，因此罹患嗜酸性腦膜炎，導致終身癱瘓，於2018年病逝。