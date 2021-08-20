超狂行政職缺！老闆求幫「練功」　網見薪水搖頭：當人乞丐？

▲一名網友在人力銀行網站上看到特別職缺條件。（示意圖／Unsplash）

記者陳怡靜／綜合報導

現代職業百百種，多數求職者們都是透過人力銀行找工作，業主也會在上面列出職缺條件和薪資待遇，不過一名網友發現，一間行銷公司正在找行政人員，老闆卻在最後一項打上星號，要求空閒時間幫「代練」線上遊戲，讓原PO驚呼，「算是福利還是職場必備新技能？」不過網友們看完薪水後全搖頭。

一名網友在PTT八卦板發問「有沒有行政人員要會玩楓之谷的卦」，他表示自己在瀏覽人力銀行網站時，看到一間行銷公司正在徵才，職缺是行政人員，月薪3萬元，業主在工作內容的欄目列出了8項條件，前面7項看條件不外乎是一般文書處理工作必備技能，不過第8項特別用星號標記寫下，「老闆最近玩楓之谷，空閒時能幫他代練者佳，他在優伊娜區」。

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原PO看完後驚訝地直呼，「有沒有上班空閒時能代練楓之谷，算是福利還是職場必備新技能的卦？」貼文一出，立刻引起網友熱議，「優質，用老闆的輪迴（遊戲道具）掛著，順便吸趴（經驗值）」、「很會跳忍耐可以加薪嗎」。

▲工作內容要求員工幫老闆代練線上遊戲。（圖／翻攝自104人力銀行）

不過許多人看完條件直搖頭，「3萬不要給人笑」、「三萬找工作室代練，能練到頂了吧」、「『空閒時』是要用自己的下班時間」、「台北抗壓性高還要幫練功，是當人乞丐只給三萬」。