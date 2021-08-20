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北部開28K「一堆國立畢業生應徵」　創業老闆喊扯！網點破真相

▲少女,學生,妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲他沒想到北部公司開28K，可以招來這麼多國立大學的畢業生。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近震驚得知，朋友在北部的公司開職缺，僅僅28K竟吸引不少國立大學應屆畢業生求職；反觀自己，他開時薪200元請工讀生，還怕對方會不爽走人，不禁好奇求問「國立應屆生領這麼低的嗎？」

網友在Dcard發文提到，朋友公司招募的現況，月薪開27到29K，居然有不少國立大學畢業生去，「然後他開28K，還真的有求職者轉正職，有夠離譜，現在國立畢業生，薪水真的這麼低嗎？」

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他不禁感嘆，「現在嚴重懷疑我是一個智障老闆，1小時開200元請工讀生，每個月開銷都超過40K，每次還要怕工讀生不爽幹跑掉；然後北部國立應屆生27-29K，居然一堆人送履歷，我整個三條線。」

▲▼有些求職者會遇到面試時被要求再寫一次履歷的情況。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲反觀自己時薪開200元，還怕工讀生不滿意。示意圖，與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

對此，網友們紛紛回應，「文組絕對有可能」、「我公司中字輩學士只給兩萬五，重點是還有人願意來」、「覺得要看科系，不是看是不是國立，有些國立冷門科就很難找工作」、「出社會發現科系真的比較重要」。

另外，也有不少人中肯指出，「看工作內容吧！說不定人家的工作吹吹冷氣、打打電腦、送送文件而已，又是正職，當然會有人投，你的工讀說不定是餐飲零售業勒」、「國立也要看科系，台灣理工科真的很吃香，像我大學畢業就有拿到45K，但我朋友國立師範大學圖文傳播學系，也是乖乖搶30K職缺，這時代科系越來越重要了，不像以前國立就好」。

事後，原po也透露，「我的工讀是網拍小幫手，平時也是涼涼的，大活動比較累點，在思考要不要請兩位正職，似乎還比請工讀生便宜。」

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