【廣編】SKECHERSＸONE PIECE航海王聯名款強勢回歸　「成為我的船員」邀你一起攜手冒險！

▲美國知名運動品牌SKECHERS攜手航海王，於八月中推出全新聯名商品。



圖、文／SKECHERS提供

1997年連載至今的動漫「航海王」，是無數航海迷的童年回憶，美國知名運動品牌SKECHERS攜手航海王，於八月中推出全新聯名商品！

有別於2019年聯名時皆為老爹鞋型，今年SKECHERS跨系列以各款暢銷鞋款為原型鞋，一口氣推出魯夫、索隆、香吉士、佛朗基、布魯克、娜美、羅賓、喬巴以及騙人布等九款全新聯名，也推出航海王聯名服飾，供海迷們成套收藏。

D’LITES 4.0魯夫限定款，運用紅、黃、藍作為異材質 拼接鞋面，鞋後跟處以魯夫的代表色紅色為設計概念，並印上魯夫胸前的Ｘ傷疤，魯夫款服飾推出防潑水潮流風衣外套，及口袋上衣兩款。

三刀流索隆系列，紫紅色腰帶則恰如其分的融入異材質的拼接鞋面上，鞋舌則以「獨眼三刀流」海賊旗幟點綴，佛朗基系列打造出充滿科技感的繽紛拼接鞋面，鞋舌除了有「BF-37 海賊旗幟」點綴，並以皮面裁片打造印有FRANKY的導彈裝飾。

羅賓V’LITES女生限定款運用粉紅色的帆布鞋面與後跟的花朵圖案展現她的流蘇長裙，並以宛如開花般長出手的圖案來表現她的「花花果實」能力，娜美V’LITES女生限定款將娜美左臂的風車和橘子刺青，以立體電繡方式呈現在右腳的白色帆布鞋面，鞋舌上娜美專屬的海賊旗幟，展現其俏皮可愛的個性。

除了細節滿滿的大人款式，SKECHERS 此次更鎖定親子市場，推出一系列航海王限定童鞋及服飾，勢必會讓大人們荷包失守。