　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】SKECHERSＸONE PIECE航海王聯名款強勢回歸　「成為我的船員」邀你一起攜手冒險！

▲SKECHERS,航海王,魯夫,索隆,香吉士,佛朗基,布魯克,娜美,羅賓,喬巴,騙人布。（圖／SKECHERS提供）

▲美國知名運動品牌SKECHERS攜手航海王，於八月中推出全新聯名商品。

圖、文／SKECHERS提供

1997年連載至今的動漫「航海王」，是無數航海迷的童年回憶，美國知名運動品牌SKECHERS攜手航海王，於八月中推出全新聯名商品！

有別於2019年聯名時皆為老爹鞋型，今年SKECHERS跨系列以各款暢銷鞋款為原型鞋，一口氣推出魯夫、索隆、香吉士、佛朗基、布魯克、娜美、羅賓、喬巴以及騙人布等九款全新聯名，也推出航海王聯名服飾，供海迷們成套收藏。

D’LITES 4.0魯夫限定款，運用紅、黃、藍作為異材質 拼接鞋面，鞋後跟處以魯夫的代表色紅色為設計概念，並印上魯夫胸前的Ｘ傷疤，魯夫款服飾推出防潑水潮流風衣外套，及口袋上衣兩款。

三刀流索隆系列，紫紅色腰帶則恰如其分的融入異材質的拼接鞋面上，鞋舌則以「獨眼三刀流」海賊旗幟點綴，佛朗基系列打造出充滿科技感的繽紛拼接鞋面，鞋舌除了有「BF-37 海賊旗幟」點綴，並以皮面裁片打造印有FRANKY的導彈裝飾。

羅賓V’LITES女生限定款運用粉紅色的帆布鞋面與後跟的花朵圖案展現她的流蘇長裙，並以宛如開花般長出手的圖案來表現她的「花花果實」能力，娜美V’LITES女生限定款將娜美左臂的風車和橘子刺青，以立體電繡方式呈現在右腳的白色帆布鞋面，鞋舌上娜美專屬的海賊旗幟，展現其俏皮可愛的個性。

除了細節滿滿的大人款式，SKECHERS 此次更鎖定親子市場，推出一系列航海王限定童鞋及服飾，勢必會讓大人們荷包失守。

►韓妞大推這瓶香水！一噴就迷人

ET快訊
查馬克淋巴癌病逝！台大醫揭「5大危險因子」　出現這症狀別拖了
查馬克妻淚別摯愛「走得很安詳」　兒獲總統教育獎獻父親
巨響驚見「天上掉貨車」！　他傻眼：6間房一次買單
《斯卡羅》查馬克淋巴癌病逝！　7年前入圍金曲「超狂背景曝光」
快訊／《斯卡羅》查馬克病逝　享年42歲
快訊／午後雷雨開炸！　16縣市大雨特報
世界最難攻打的「2大國」！　1個打不贏　1個無人敢入侵
高端第六輪還有剩！　2度加開預約「限定新登記5萬人」
藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券要回來了！　最新規劃一圖秒
快訊／北市+2皆在同一區！　1例感染源不明
快訊／20多歲女確診！　感染源不明足跡公布

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

連晨翔化身OREO健身運動會教練　線上陪你1對1宅在家「動吃動」

【廣編】SKECHERSＸONE PIECE航海王聯名款強勢回歸　「成為我的船員」邀你一起攜手冒險！

美白震撼彈！「改變膚色」問世　日本「日南製藥」爆紅

超商最新「日日蜜柑霜淇淋」！限時30元有找開吃　酸甜不膩太邪惡

東森購物攜手Ralph Lauren Polo衫　8／20全球電視首賣

限時3天！23元爽喝超商美式　加碼哈根達斯雪糕、迷你杯買2送1

張鈞甯從PChome購物清單速配愛情　遇見Leo王在家快樂種甘蔗、茄子蛋竟是媽寶？！

鐵粉敲碗敲到手痠！「TOMICA聯名口罩」大人版終於開賣「一次五款」大走時尚潮流風

【廣編】自信出擊不屑質疑！CLEAR淨ft.重量級網紅街舞挑戰　靠實力炸翻百萬網友

SOGO忠孝改裝2億生意不做了　HERMES彩妝與5間精品9月起登場

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

101大樓千人集資80萬拚威力彩　若中頭彩「每人可分176萬」！

機車族當心！越過慢車道「邊線」 沒打方向燈再折回...開罰1200元

《兩個爸爸》小溫蒂長大了！　童星樂樂16歲大秀熱舞...甜美模樣曝光

【廣編】SKECHERSＸONE PIECE航海王聯名款強勢回歸　「成為我的船員」邀你一起攜手冒險！

美白震撼彈！「改變膚色」問世　日本「日南製藥」爆紅

超商最新「日日蜜柑霜淇淋」！限時30元有找開吃　酸甜不膩太邪惡

東森購物攜手Ralph Lauren Polo衫　8／20全球電視首賣

限時3天！23元爽喝超商美式　加碼哈根達斯雪糕、迷你杯買2送1

張鈞甯從PChome購物清單速配愛情　遇見Leo王在家快樂種甘蔗、茄子蛋竟是媽寶？！

鐵粉敲碗敲到手痠！「TOMICA聯名口罩」大人版終於開賣「一次五款」大走時尚潮流風

【廣編】自信出擊不屑質疑！CLEAR淨ft.重量級網紅街舞挑戰　靠實力炸翻百萬網友

SOGO忠孝改裝2億生意不做了　HERMES彩妝與5間精品9月起登場

「東森農場」前進台東LIVE開賣　饒慶鈴推在地好物王令麟送東森幣相挺　

塔利班建國　華春瑩：中方期待阿富汗組建開放包容政府

連2貶！新台幣收盤貶值3.9分　收在28.008元

李行傳奇人生／記者出身成「華語電影先驅者」　小行星也以他命名

博弈大亨撈595億打包票不會逃　保釋金2億變3億一天就搞定　

中央研擬同住家人用餐免隔板　侯友宜不跟進：小孩、長者除外

查馬克淋巴癌病逝！台大醫揭「5大危險因子」　出現這症狀別拖了

「萊牛風波」丁怡銘獲不起訴　柯文哲：丁丁是傷害無辜店家的人才

塔利班血腥算帳屠殺9村民！　他「手臂肌肉被刨光」屍體亂丟溪邊

泛淚送走愛徒中田翔　火腿監督「感受到自己的脆弱」

羞傳私密照給跑友！下秒見「15人已讀」糗了　他崩潰：還硬的

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

消費熱門新聞

全聯鑽石鍋換購回歸　現省近2萬

3M保濕乾洗手殺菌獲醫療認證　使用更安心

東京著衣1元賣出周品均回應了

限時3天！23元爽喝超商美式

「TOMICA聯名口罩」大人版開賣

SOGO忠孝改裝　迎HERMES彩妝

全聯開發數位「請支援印花」功能

美白震撼彈！「改變膚色」問世

超商最新「日日蜜柑霜淇淋」來了！

Samsung、realme　下殺最低5折起

最新莫蘭迪色立體口罩來了！還有撞色款

Ralph Lauren　8/20東購首賣

超商手搖新品！網友開喝「尾韻啤酒花香」竟是零酒精？

實話登錄的愛情　真誠互動甜死一票網友

更多熱門

相關新聞

長榮營收與股價呈對比　內行揭1關鍵：玩完了

長榮營收與股價呈對比　內行揭1關鍵：玩完了

長榮昨（9）日公布7月營收，高達458.79億，史上首次突破400億門檻，月增為21.63%，許多投資人期待這次利多能反映在股價上，沒想到今（10）日長榮股價卻重挫逾2%，收在139.5元，對此有內行網友指出，航運有景氣循環的風險，加上近期大盤出現量縮、緩跌的狀況，除了長榮股價疲軟，很多股票都已利多不漲。

他發勸世文「航運該出清了」　網卻一致噓爆

他發勸世文「航運該出清了」　網卻一致噓爆

抱50萬拜師求股海致富秘笈　他聽內幕秒醒

抱50萬拜師求股海致富秘笈　他聽內幕秒醒

航海王從小培養！長榮酒店推「童趣專案」搶攻親子遊商機

航海王從小培養！長榮酒店推「童趣專案」搶攻親子遊商機

建商斜槓航海王！　皇翔雙贏喊：持續購置土地

建商斜槓航海王！　皇翔雙贏喊：持續購置土地

關鍵字：

SKECHERS航海王魯夫索隆香吉士佛朗基布魯克娜美羅賓喬巴騙人布

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

800買威力彩差點中21億！他狂中8個獎

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

網紅嫁豪門4年被趕出！囂張小三「按讚IG」示威

楊冪緊擁小9歲男星！他「低頭猛蹭D胸」畫面曝光

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

嗆女外送員「破查某」！富王鴨肉小老闆下場出爐

更多

最夯影音

更多
差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王
三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面