試槍怪客出沒！這條街3車車窗遭鋼珠擊破　彈道比對緝兇

▲桃園市中壢區榮安一街最近頻傳路旁停車遭改造鋼珠槍枝射破車窗案件，車主向警方報案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區榮安一街最近頻傳轎車遭射穿玻璃案件，至少有3輛車主受害後向警方報案，並向市議員謝美英服務處陳情，警方查出，根據受害車主車窗與車體遭破壞，懷疑有人持改造鋼珠手槍隨機射擊，而且可能是由上往下亂射，目前已調閱沿線監視畫面追查可疑人士到案。

▲桃園市中壢區榮安一街最近頻傳路旁停車遭改造鋼珠槍枝射破車窗案件，車主出示現場附近尋獲鋼珠等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，本月17日曾接獲報案指稱，榮安一街停放路邊轎車遭人以鋼珠射穿玻璃，被害車主目前至少有3人，車主均聲稱，最近並未與人結怨，懷疑有人改造鋼珠手槍隨機試射。

▲桃園市中壢區榮安一街最近頻傳路旁停車遭改造鋼珠槍枝射破車窗案件，警方與市議員謝美英服務處主秘林麗如在現場勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市議員謝美英服務處接獲受害市民陳情，其中受害車主說，17日中午發現停放住家門前凌志轎車後擋風玻璃破碎，車體也有多處被射擊坑洞，附近還有至少2名車主也受害，現場發現有6顆鋼珠與玻璃珠，因犯案手法類似，懷疑有人持槍隨機亂射，希望警方盡快抓到犯嫌，以利車主求償。

▲桃園市中壢區榮安一街最近頻傳路旁停車遭改造鋼珠槍枝射破車窗案件，車窗遭鋼珠射穿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市議員謝美英認為，3名車主無辜受害，根據車體受損受損估算，維修費用至少上看10萬元，若不揪出犯嫌，未來若誤射路人，後果難以想像，呼籲警方盡速找出鋼珠怪客。

中壢警方強調，據報後以派遣偵查隊鑑識人員到場勘驗，比對彈道分析蒐集相關證據與線索，並調閱沿線監視器確認犯嫌，希望盡速找到涉案者出面說明。

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