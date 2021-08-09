13歲女穿馬甲內衣逃家！男網友收留激情床戰　被告才知是未成年

▲小晴（化名）外貌談吐皆不像未成年，詹男得知她只有13歲很驚訝。（圖／翻攝pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

台北詹姓男子與小晴（化名，下同）透過網路認識未滿一個月，即因小晴離家出走而收留她在家中過夜，凌晨見面後因看見對方穿著馬甲內衣，意亂情迷下踩不住煞車終於上床；然而事後挨告才驚知，原來小晴根本未滿14歲，即使主張合意性交也違法。詹男否認事前知道小晴年紀，小晴本人說法及其他網友的證詞也和詹男說法符合，因此法官採信詹男說法，判決無罪。

判決書指出，詹男在2019年5月間認識小晴，同月30日小晴離家出走從中部北上，凌晨坐車抵達台北西門町後和詹男碰面。見面時小晴身穿黑色短T和牛仔長褲，回到家後兩人打得火熱，詹男看見小晴內在美竟是黑色馬甲，便與對方直衝到底，只不過原以為成年男女間的一夜放縱，竟然換來一張「與未成年性交罪」的傳票。

搞不清楚狀況的詹男經警方告知後才知道小晴只有13歲，兩人發生性行為實際上以觸犯《刑法》的「與未滿14歲女子性交罪」。他當即喊冤，表示事前根本不知對方未成年，因為兩人透過網路認識且時間不長，事發當晚還是第一次見面，小晴身形、穿著、行為舉止等都不像未成年少女，而且合意性交時主觀上也未能判別出是13歲女孩。

小晴證稱她從未向詹男提及自己的年齡，交談中也不曾聊到學校和課業等話題，而且她在臉書上更動自己的出生年為2000年，名稱也是英文名，難供查證。曾和小晴見過面的另一名網友小明（化名），也證稱兩人初次見面，小晴穿著短褲、蓋屁股的外套，不論穿著、打扮和談吐都有一種成熟感，或至少16、17歲。

法官審酌，小晴身高158公分，體重約70多公斤，從外型上難判斷是國中生體型，且案發當日為周間時間，沒穿制服的小晴還在便服內穿上一般國中生不會穿的馬甲內衣，加上自己在深夜跨縣市移動等，確實非學齡女孩會做出的事，而且案發當時詹男也未滿20歲，判斷能力尚未完整，因此判決無罪。全案可上訴。