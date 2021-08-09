　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

13歲女穿馬甲內衣逃家！男網友收留激情床戰　被告才知是未成年

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲小晴（化名）外貌談吐皆不像未成年，詹男得知她只有13歲很驚訝。（圖／翻攝pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

台北詹姓男子與小晴（化名，下同）透過網路認識未滿一個月，即因小晴離家出走而收留她在家中過夜，凌晨見面後因看見對方穿著馬甲內衣，意亂情迷下踩不住煞車終於上床；然而事後挨告才驚知，原來小晴根本未滿14歲，即使主張合意性交也違法。詹男否認事前知道小晴年紀，小晴本人說法及其他網友的證詞也和詹男說法符合，因此法官採信詹男說法，判決無罪。

判決書指出，詹男在2019年5月間認識小晴，同月30日小晴離家出走從中部北上，凌晨坐車抵達台北西門町後和詹男碰面。見面時小晴身穿黑色短T和牛仔長褲，回到家後兩人打得火熱，詹男看見小晴內在美竟是黑色馬甲，便與對方直衝到底，只不過原以為成年男女間的一夜放縱，竟然換來一張「與未成年性交罪」的傳票。

搞不清楚狀況的詹男經警方告知後才知道小晴只有13歲，兩人發生性行為實際上以觸犯《刑法》的「與未滿14歲女子性交罪」。他當即喊冤，表示事前根本不知對方未成年，因為兩人透過網路認識且時間不長，事發當晚還是第一次見面，小晴身形、穿著、行為舉止等都不像未成年少女，而且合意性交時主觀上也未能判別出是13歲女孩。

小晴證稱她從未向詹男提及自己的年齡，交談中也不曾聊到學校和課業等話題，而且她在臉書上更動自己的出生年為2000年，名稱也是英文名，難供查證。曾和小晴見過面的另一名網友小明（化名），也證稱兩人初次見面，小晴穿著短褲、蓋屁股的外套，不論穿著、打扮和談吐都有一種成熟感，或至少16、17歲。

法官審酌，小晴身高158公分，體重約70多公斤，從外型上難判斷是國中生體型，且案發當日為周間時間，沒穿制服的小晴還在便服內穿上一般國中生不會穿的馬甲內衣，加上自己在深夜跨縣市移動等，確實非學齡女孩會做出的事，而且案發當時詹男也未滿20歲，判斷能力尚未完整，因此判決無罪。全案可上訴。

ET快訊
iPhone「10大隱藏功能」超實用！　激推這兩項
13歲女穿馬甲內衣逃家！他收留激情床戰　被告才知是未成年
郭婞淳宣布再戰巴黎奧運！　網見「無影腳片」太神速：也可以比羽
林昀儒對決江宏傑！　金牌戰交手對戰畫面曝
人夫溺斃金山溫泉　「小21歲嫩妻」竟是連環索命狂魔
「黃金右臂」鄭兆村凌晨PO「實話」：差不多就這樣了　蘇貞昌秒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

差21歲父女戀1年就閃婚　他生前喊同歸於盡原因曝：事情大條了

13歲女穿馬甲內衣逃家！男網友收留激情床戰　被告才知是未成年

爸到金山泡鴛鴦浴喪命　4子女都因一件事懷疑小21歲後母

屏東市民宅暗夜火警　5人及時逃出預防性送醫

想當中華隊國手先繳報名費　全台最大德撲協會遭控吸金

狼運將下藥性侵女研究生、女房東還一夜3次　重判11年半

「警界明日之星」威逼2小兵當人頭　海巡署淪賭場帳房

人夫溺斃金山溫泉　「小21歲嫩妻」竟是連環索命狂魔

女友遭灌酒！少年撂人警局旁刺死他　1女9男大亂鬥8人未成年

台東2車對撞再衝民宅！1命危2傷　目擊者還原恐怖轉彎

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

德國選手「金牌摔成31名」爆哭 馬術0分...馬匹耍賴不配合前進

失智老翁騎152公里「台南→南投」車沒油改徒步...警察請小黃送回家

東京電車隨機砍10人還意圖縱火　犯稱：看到幸福的女性就想殺害

周潔瓊再唱《PICK ME》哭了！　重回初心曝緊張樣…韓紅講評撂狠話

天氣好熱！三寶「樹蔭下等紅燈」　他繞邊超車再遇躲太陽阿伯突急煞

差21歲父女戀1年就閃婚　他生前喊同歸於盡原因曝：事情大條了

13歲女穿馬甲內衣逃家！男網友收留激情床戰　被告才知是未成年

爸到金山泡鴛鴦浴喪命　4子女都因一件事懷疑小21歲後母

屏東市民宅暗夜火警　5人及時逃出預防性送醫

想當中華隊國手先繳報名費　全台最大德撲協會遭控吸金

狼運將下藥性侵女研究生、女房東還一夜3次　重判11年半

「警界明日之星」威逼2小兵當人頭　海巡署淪賭場帳房

人夫溺斃金山溫泉　「小21歲嫩妻」竟是連環索命狂魔

女友遭灌酒！少年撂人警局旁刺死他　1女9男大亂鬥8人未成年

台東2車對撞再衝民宅！1命危2傷　目擊者還原恐怖轉彎

陳子璇離台2年「打北京科興疫苗」！　怕被除籍已規劃返台時機

黃暐瀚「東奧3字」遭陸網出征　一句「活該你母親被撞」不忍了！

比雕等小智22年「事情還沒辦完」　內政部認證詐欺犯網笑瘋

股匯齊跌！新台幣早盤貶值4.8分　來到27.861元

疫苗股漲跌互見！高端、聯亞藥漲逾1％　台康生技跌2％

iPhone「10大隱藏功能」超實用！　激推滑動辨識功能、照片放大鏡

台股跌逾百點！友達群創跌逾1%　長榮航、華航飆漲逾7%

差21歲父女戀1年就閃婚　他生前喊同歸於盡原因曝：事情大條了

貓狗「嘔吐」原因百百種！獸醫扮偵探揪出病因　飼主1舉動超重要

屬雞今日財氣旺！威力彩上看13億　命理師：「金雞母」圖騰需不離手

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

37歲騎士「水溝蓋上急超」　自摔慘亡畫面曝

他命喪金山溫圈　小21歲嫩妻竟是連環索命狂魔

100kg胖婦產巨嬰釀骨折！女名醫慘挨告

小女友遭灌酒！少年怒約談判　警所旁中刀亡

快訊／台東轎車「衝撞民宅」　女駕駛無呼吸心跳送醫

男遭撞飛「頭部重創」命危！駕駛肇事還落跑

台東2車對撞再衝民宅　1命危2傷

台中男買彩券突躺地淋雨：遇水則發

收留13歲離家妹啪啪挨告！法官因「馬甲內衣」判無罪

PO爆系控ETC欠費是詐騙　執行署打臉：母子都欠

女友遭灌酒！男友撂人警局旁刺死他

13歲女穿「馬甲內衣」床戰　他被告才知是未成年

警界明日之星威逼小兵當人頭　海巡署淪賭場帳房

BMW國道事故　母緊抱5歲女兒遭撞飛路肩雙亡

更多熱門

相關新聞

為何GG老歪一邊？「先天發育問題」2殘酷原因曝

為何GG老歪一邊？「先天發育問題」2殘酷原因曝

男網友們請低下頭看看「你的GG是不是歪一邊」？有人推測30公分不是呈現一條線，歪向某一側是否與常用左手DIY有關。泌尿科醫師程威銘分析造成陰莖上下左右角度偏倚的「2大原因」，其一是先天發育問題，以及慢性發炎或外傷導致的佩羅尼氏症，嚴重彎曲恐影響性生活。

高雄17歲少年離奇墜樓　倒臥大樓地面

高雄17歲少年離奇墜樓　倒臥大樓地面

小屁孩車手全台犯案50起　海削60萬

小屁孩車手全台犯案50起　海削60萬

62%未成年人沈迷網遊 官媒批「精神鴉片」...騰訊網易股價重挫

62%未成年人沈迷網遊 官媒批「精神鴉片」...騰訊網易股價重挫

他注意車色名稱引來網友創意留言

他注意車色名稱引來網友創意留言

關鍵字：

馬甲內衣未成年性行為網友

讀者迴響

熱門新聞

穿雨衣騎車「裡面必濕」！女子崩潰求助

鳳梨罕放閃DJ女友「不藏了」！

巴西男足奧奪金！領獎將陸贊助服綁腰上

「福原愛閨蜜」送桌球冠亞軍每人一房

比織毛衣更圈粉跳水王子愛情故事

日女掌旗官超狂　96秒打爆中國選手摘金

小禎慶祝父親節！「網友硬提丁柔安」她無奈回應

童玩滑水道噴飛！從17層樓墜下屍首分離

巴黎奧運刪減項目　衝擊台奪牌希望

「鬼月10大禁忌」曝光！晚上做1件事　好兄弟跟著你進屋

午後雷雨彈可能下到晚上　6縣市豪大雨

鄭兆村凌晨「說實話」　蘇貞昌秒現身

37歲騎士「水溝蓋上急超」　自摔慘亡畫面曝

取餐沒給小費！外送員爆氣：我竹聯幫的

莫德納、AZ將雙缺　台大醫：別挑了！

更多

最夯影音

更多
強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位

強！5歲萌妹打桌球「超狂揮拍」　家人雇4教練苦練...動作超到位
颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

颱風害行程多2小時毀掉伴手禮　旅客怒轟：高鐵只有這種Level

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

型男發福！用室內單槓找回身材　30天「訓練+減脂」心態更健康

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

烏龜壞壞發出「啊～啊」全錄下 2天1次！飼主笑：除了吃就是愛

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

說好12點！阿嬤忙吃飯沒來領手機　他「等到打烊」崩潰：不要再吃了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面