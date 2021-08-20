越南男發燒怕染疫「自投羅網」　緊急送醫PCR出爐

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊派專人陪同，以救護車送移工前往醫篩檢，並等待採檢結果，幸好係陰性，虛驚一場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名越南籍失聯移工因身體不適，向移民署南區台南市專勤隊求助，由於連日喉嚨痛咳嗽，又有發燒症狀，頗符合新冠肺炎染病特徵，又礙於語言不通，現無合法居留身分，也無健保卡，因此循安心專案向專勤隊求助，經防疫專車送醫，篩檢結果為陰性，並非感染新冠肺炎，研判應為感冒導致扁桃腺發炎，因而發燒。

經瞭解，失聯移工「阿德」在台期間多在嘉義及台南一帶活動，並未前往北部，也無接觸新冠肺炎確診對象，為求慎重，專勤隊請阿德穿著防護裝備，全程依照中央流行疫情指揮中心指引，聯繫防疫專線派遣救護車，將阿德載往醫院進行篩檢，該隊人員也一同到院協助確認身分。

所幸阿德經院方PCR篩檢結果為陰性，並非感染新冠肺炎，研判應為感冒導致扁桃腺發炎，因而發燒。阿德得知篩檢結果後，總算鬆了一口氣，原本憂慮的神情也露出微笑，移民官並告知阿德，可在手機的通訊軟體加入勞動部「LINE@移點通」，即時接收多語推播服務，雖然身處異鄉語言不通，也能立即收到疫情相關訊息，掌握最新防疫資訊及措施。阿德再三感謝移民官伸出援手，協助他到醫院篩檢，坦言發燒當下真的不知所措，焦慮萬分，害怕自己染疫，還好篩檢結果為陰性。

臺南市專勤隊隊長李建雄呼籲，雖然目前本土疫情趨緩，但仍不可掉以輕心，請外籍朋友們外出一定要佩戴口罩、保持社交距離、維持經常性的清潔消毒，並注意自身健康狀況，如有疑似染疫症狀，應儘速就醫及治療。外來人口若有防疫問題，歡迎撥打防疫專線1922或台南市專勤隊電話06-5813019諮詢。

據了解，目前因越南疫情導致返國機位難訂，台南專勤隊已責請專人加強協助阿德自行返國作業，目前阿德持續吃藥休養中。

「 人氣暢銷地墊Top2」