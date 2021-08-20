景美電腦行割喉奇案！闆娘中22刀「髮浸血泊」　人夫回家崩潰

▲台北市景美街24年前發生一起命案。（圖／CTWANT提供，下同）

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各類刑案發生後，常見鑑識人員忙進忙出的身影，採集各種生物跡證及相關事證，然而早期比對指紋需靠人工作業，加上犯嫌若沒前科，指紋不會建檔，就算有生物跡證，也未必能揪出凶手。台北市文山區景美街24年前發生一起割喉命案，警方雖然找到多項跡證，卻遲遲無法破案，直到19年後才靠著一枚「血指紋」逮到人。

1997年4月8日，在台北市景美街經營電腦維修行的常姓老闆，一如往常騎著機車外出送貨，再順路接送正在就讀幼稚園的4歲女兒到外公家，直到當天晚間7時許才回到店裡，不料當他一走進維修行，赫見電動玻璃門開著一條小縫，且店內血跡斑斑，而蘇姓妻子身中多刀倒臥血泊，早已失去生命跡象。

警方獲報趕抵現場，發現33歲的死者身中至少22刀，其中7刀集中在頭、頸等部位，氣管、喉嚨皆被砍斷，整個頭部都泡在血泊中；此外，店內的營業貨款約6萬餘元、蘇女配戴的紅寶石戒指等貴重物品都不翼而飛，現場也有翻動痕跡，初步懷疑可能是一起強盜殺人案件，隨即請鑑識人員展開採證工作。

蒐證開始沒多久，鑑識人員就在現場採集到數十枚指紋與多處血跡反應，尤其是1只塑膠袋上留有1枚清晰的血指紋。獲得相關跡證後，警方立即比對指紋資料庫，同時清查週邊所有住戶與附近可疑對象，無奈卻毫無進展，多年來始終未能查出凶手身分，一起殘忍的割喉命案就此成了未解之謎。

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