全聯「鑽石鍋」回歸婆媽嗨翻！印花換購現省近2萬　最低價不到1折

▲全聯再次推出「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」印花換購，婆媽嗨翻。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯今（19）日公布在PX Pay導入「數位印花」功能，不僅邀請蔡依林當代言人，更宣傳全新一檔換購活動，祭出歷年最受消費者喜愛的「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」回歸，此波換購全系列為2021年下半年在台上市新品，換算下來優惠不到1折起，比在專櫃買現省至少1萬元以上，最多省近2萬！

▲全聯邀請蔡依林擔任數位印花代言人，跟全聯先生同台做菜。（圖／截自全聯線上直播）

全聯印花換購活動從2015年推出以來，從每年1檔到每年約推出2到3檔，受到許多消費者喜愛和響應，根據數據統計，前面推出的11檔集印花換購活動，總共換出的商品已超過1100萬件，總換購金額突破110億元，換算平均每檔可創造10億元業績。尤其鍋具最受消費者喜愛，已換購超過260萬件；其次刀具也累積220萬件，另小家電則有100萬件。

其中又以「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」最受消費者喜愛，不僅創下歷年最多20億元加購金額，該檔鍋具更換購出約70萬件，為歷年之冠，而網路上也充滿消費者好評迴響，紛紛敲碗希望能再次換購。

▲全聯讓「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」回歸印花換購，婆媽嗨翻。（圖／全聯提供）



因此全聯在2021年下半推出最新一檔印花換購活動「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」，來自瑞士原裝進口，1974年創始以來受到全世界廚師和主婦的喜愛，廣獲各項大獎，暢銷全球50多個國家，最大亮點在於1999年推出的全新塗層技術，將鑽石晶體應用於鍋具，把鑽石粉末結合專利材料以中子束燒結入鍋體，每個鑽石鍋至少擁有20萬顆鑽石晶體，擁有耐磨更不沾、省時導熱快及健康少油煙三大特性。而鑽石也是世界上導熱最快和最高效的材料，導熱係數是鋁的10倍、鐵的29倍，確保鍋具表面的熱能快速分佈均勻，避免局部過熱，防止食物燒焦。

▲「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」換購活動自8/27至明年1/6。（圖／全聯提供）

「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」換購活動自8/27至明年1/6，共19週期間，全系列皆為2021年下半年於台灣全新上市新品，包含瑞士原裝進口的「圓煎盤20cm」、「方鑽牛排鍋24cm」、「圓深煎鍋（含蓋） 26cm」、「中華炒鍋（含蓋）32cm」等。

其中「方鑽牛排鍋24cm」為全球搶先在台上市的新款尺寸，而堪稱華人最愛的「中華炒鍋（含蓋）32cm」，更是Swiss Diamond最暢銷的產品之一，過去20年來已在全世界銷售逾千萬支，全聯首次推出換購價可現省近2萬元，預計可望創下驚人換購紀錄。

▲「方鑽牛排鍋24cm」換購價可現省近2萬元。（圖／全聯提供）

活動期間單筆消費每滿200元贈印花1枚，只要20枚起即可換購，換算下來優惠不到1折起，鍋具更比在專櫃購買現省至少1萬元以上，尤其換購價千元有找的「圓煎盤20cm」，預計將成為換購入門首選，預估可創下40萬件換購量。

PX Pay數位印花

而全聯在PX Pay導入「數位印花」，其中最大亮點，是可併行收集實體和數位印花，並於換購商品時一同計算；另主打「印花轉贈」及「請支援印花」功能，跨越了地理限制讓疫情期間無法常出門的消費者，收集印花更方便。

即日起至8/26在中元檔期也推出搶先贈活動，使用PX Pay首筆消費不限金額加贈10枚數位印花；「PXGo!全聯線上購」再加碼印花雙倍送，活動期間線上購物消費滿400元，共贈4枚數位印花。

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