他上班婉拒推銷遭嗆「幹嘛接電話」　網一查狂點頭：遇過超凶

記者黃翊婷／綜合報導

看到陌生來電，有些人會選擇接聽，有些人則選擇無視。一名網友在臉書《爆怨2公社》PO文表示，接到一通銀行的貸款需求電話，禮貌回答正在上班不方便，沒想到竟然唉嗆「那你不要接電話啊」。其他網友一查電話號碼，紛紛留言表示，「好嗆」、「我也接過，超凶的」。

▲原PO上班接到電話禮貌婉拒，卻被行銷員回嗆8字。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

原PO在16日的PO文中提到，接到一通顯示為0906開頭的電話，打來的人自稱是某銀行的人員，想詢問是否有貸款需求，他因為還在上班便禮貌回答「不好意思我在上班中」，沒想到對方一聽竟然脫口說出一句，「那你不要接電話啊」。

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原PO抱怨，當下聽到電話行銷員的回答真的很無言，事後上網查詢，原來有不少人接過類似的電話，看起來似乎還是同一人打的，「XX銀行你們到底哪裡請來的行銷公司？請那種腦袋撞到的阿桑來打電話。」

其他網友看完原PO的抱怨文，也紛紛留言表示，「好嗆」、「我也接過，超凶的」、「我還遇過說不需要，直接罵我五字經的」、「我遇過說沒錢，被鼓吹不要租房子，把房租拿去買保險的業務員，哪個傻子會自己流浪街頭只為了買保險」。

還有不少網友建議原PO，「直接掛電話是最快速的方式」、「我聽到某某貸款都直接掛斷」、「封鎖就好了」、「一律掛，不想浪費自己的時間」、「我都讓對方自己講，然後自己掛斷」。