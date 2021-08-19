　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他上班婉拒推銷遭嗆「幹嘛接電話」　網一查狂點頭：遇過超凶

記者黃翊婷／綜合報導

看到陌生來電，有些人會選擇接聽，有些人則選擇無視。一名網友在臉書《爆怨2公社》PO文表示，接到一通銀行的貸款需求電話，禮貌回答正在上班不方便，沒想到竟然唉嗆「那你不要接電話啊」。其他網友一查電話號碼，紛紛留言表示，「好嗆」、「我也接過，超凶的」。

▲桃園市林姓男子不滿生活現況，去年12月間連續3小時打電話至市民專線恐嚇「我現在就是很想殺人、就差沒去炸總統府…」等語挨告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO上班接到電話禮貌婉拒，卻被行銷員回嗆8字。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

原PO在16日的PO文中提到，接到一通顯示為0906開頭的電話，打來的人自稱是某銀行的人員，想詢問是否有貸款需求，他因為還在上班便禮貌回答「不好意思我在上班中」，沒想到對方一聽竟然脫口說出一句，「那你不要接電話啊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO抱怨，當下聽到電話行銷員的回答真的很無言，事後上網查詢，原來有不少人接過類似的電話，看起來似乎還是同一人打的，「XX銀行你們到底哪裡請來的行銷公司？請那種腦袋撞到的阿桑來打電話。」

其他網友看完原PO的抱怨文，也紛紛留言表示，「好嗆」、「我也接過，超凶的」、「我還遇過說不需要，直接罵我五字經的」、「我遇過說沒錢，被鼓吹不要租房子，把房租拿去買保險的業務員，哪個傻子會自己流浪街頭只為了買保險」。

還有不少網友建議原PO，「直接掛電話是最快速的方式」、「我聽到某某貸款都直接掛斷」、「封鎖就好了」、「一律掛，不想浪費自己的時間」、「我都讓對方自己講，然後自己掛斷」。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

ET快訊
36歲瑞莎宣布懷二胎！　低頭撫肚孕照曝光
還有3129萬劑疫苗沒來！　廠牌統計出爐
快訊／1歲男童午睡猝死　相驗結果出爐
高雄熱炒店「10人共桌沒隔板」　遭檢舉竟飆罵！陳其邁怒了
60歲男娶20歲嫩妻！　結婚不到3年她「狂啪小王生子」
「松山之亂」超傻眼終局！10煞僅起訴1人　賠8000+螢幕和
快訊／農遊、動滋、藝fun券重出江湖！　蘇貞昌令部會加碼　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩21.5億今晚開獎　民眾捧11萬2千「台新模式」包牌

BNT先給學生不合理！他指1族群「帶著病毒趴趴走」：防疫全白費

高端找巴拉圭EUA「卻不選歐美國家」？鄉民揭1點卡關：AZ都沒過了

6歲兒吃好市多沙拉「碗底見粗黑毛」 　媽1舉動讚爆！網見捲度吐了

威力彩上看21.5億！投注站老闆集資：這樣包牌一張2.5萬

新客群現蹤！佳士得新客戶有73%NFT註冊者　多項PFP NFT待競標

高鐵延伸宜蘭「倒車」四城站？　交通部1個月內公開向鄉親說明

還有3129萬劑沒來！台灣「採購+捐贈疫苗」到貨僅3成　廠牌統計曝

睡覺「被隱翅蟲襲蛋」走路都痛　可憐哥求指點：看皮膚科好怪？

他上班婉拒推銷遭嗆「幹嘛接電話」　網一查狂點頭：遇過超凶

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

威力彩21.5億今晚開獎　民眾捧11萬2千「台新模式」包牌

BNT先給學生不合理！他指1族群「帶著病毒趴趴走」：防疫全白費

高端找巴拉圭EUA「卻不選歐美國家」？鄉民揭1點卡關：AZ都沒過了

6歲兒吃好市多沙拉「碗底見粗黑毛」 　媽1舉動讚爆！網見捲度吐了

威力彩上看21.5億！投注站老闆集資：這樣包牌一張2.5萬

新客群現蹤！佳士得新客戶有73%NFT註冊者　多項PFP NFT待競標

高鐵延伸宜蘭「倒車」四城站？　交通部1個月內公開向鄉親說明

還有3129萬劑沒來！台灣「採購+捐贈疫苗」到貨僅3成　廠牌統計曝

睡覺「被隱翅蟲襲蛋」走路都痛　可憐哥求指點：看皮膚科好怪？

他上班婉拒推銷遭嗆「幹嘛接電話」　網一查狂點頭：遇過超凶

快訊／北市光華商場周邊大停電　貨車撞歪變電箱畫面曝

威力彩21.5億今晚開獎　民眾捧11萬2千「台新模式」包牌

當沖降稅鼓勵投機？財政部：股市活絡發展「當沖勢必存在」

快訊／36歲瑞莎宣布懷二胎！　低頭撫肚孕照曝光：很期待見到你

BNT先給學生不合理！他指1族群「帶著病毒趴趴走」：防疫全白費

《鬼滅》歌姬LiSA暫停活動才2周...堅強宣布復工！露面時間點曝光

高端找巴拉圭EUA「卻不選歐美國家」？鄉民揭1點卡關：AZ都沒過了

6歲兒吃好市多沙拉「碗底見粗黑毛」 　媽1舉動讚爆！網見捲度吐了

美媒：拜登誤判阿富汗局勢給歐洲失信與背叛感

威力彩上看21.5億！投注站老闆集資：這樣包牌一張2.5萬

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

好市多神物殞落！2千苦主退坑：漲價又偷工減料

男大生揪1案怒轟「難怪綠營縣市沒確診」

即／確診女逛過！新光三越左營館閉店清消

只是想找備胎？最會搞曖昧TOP5星座

宜蘭奧客羞辱女店員　外送員路過火了

白官聲明見「台灣並列這國家」　他超震驚

凌晨棄單15鍋火鍋！外送員舉動被讚爆

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

「神秘背包男」觀音瀑布現蹤！

高端若剩太多怎麼辦？　網：1族群瑟瑟發抖

威力彩上看21.5億！　「三星座」天降大喜財運旺到爆

更多熱門

相關新聞

紅燈前20米急停躲太陽　他嚇到還被嗆

紅燈前20米急停躲太陽　他嚇到還被嗆

部分機車騎士夏天都會習慣找陰影處停等紅燈，不過，一名網友17日在臉書PO文抱怨，遇到一名女騎士為了躲太陽，在距離停止線20公尺遠的地方緊急剎車，對方還回頭理論「離前面20公尺又怎樣？你不會從旁邊過去喔」，讓他氣到決定檢舉。

24歲男不會騎車問一句話　網兩派熱議

24歲男不會騎車問一句話　網兩派熱議

阿嬤挑魚脫罩摸聞5分鐘　他驚呆

阿嬤挑魚脫罩摸聞5分鐘　他驚呆

對發票忽跳通知！她喜中1000萬下秒臉垮　

對發票忽跳通知！她喜中1000萬下秒臉垮　

義大利麵加2菜她崩潰　網曝更狂台味

義大利麵加2菜她崩潰　網曝更狂台味

關鍵字：

爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

容易被忽略的5個iPhone手機功能

5生肖、4星座快衝威力彩21.5億！　最佳方位、時辰來了

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

YouTuber哽咽宣布「要回日本了」

Joeman更衣室偷拍網美換衣！15秒影片外洩

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

阿富汗陷混亂！　總統女兒爽住紐約豪宅

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

塔利班擊斃未穿罩袍婦女！家人跪倒屍旁

阿富汗劇變　川普：台恐發生壞事

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

威力彩買氣旺　他分析爆「台灣彩券陰謀論」！曝中獎時間點

更多

最夯影音

更多
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放
黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面