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4星座正妹「男生們把不到」！天蠍只排第2名　那張嘴最難招架

▲▼滑手機。（圖／取自pakutaso）

▲你也曾經挑戰過「追求這4星座」的美女嗎？（示意圖／取自pakutaso）

文／亞提米斯

看到美女，不少男人就會想要起身追求，問題是有些美女的個性男人根本搞不定，有些美女太聰明、有些美女太挑剔、不管男生做什麼她們都不滿意，有的美女就是喜歡以整男人為樂趣，也有些美女很懂男人的心思，絕不想那麼容易就被男人給追到手，究竟哪些星座的美女總是容易讓很多男人大嘆搞不定、追不到呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽和金星星座

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第4名：獅子座美女

大概有一半的男人沒有辦法承受也無法應對，因為獅子女通常是走女王路線，男人不見得要當個小男人、但你不當小男人就會發現獅子女是很難伺候的，可是一旦當了小男人，又會發現獅子女愛的是英勇又MAN的男人時，會讓很多男人有種精神錯亂的感覺。

究竟，獅子女喜歡怎樣的男人呢？坦白說就像男人喜歡多種不同類型的美女一樣，獅子女也不是很挑食，大原則就是只要是展現出男性帥氣一面的，從健美先生到花美男、獅子女都會有興趣，這也讓很多男人苦惱，該怎樣才能吸引住獅子女的目光呢？

第3名：雙子座美女

雙子女是聰明型的美女，她們很好接近但是很難討好，很親切但卻很難追，因為雙子女很清楚不能讓男人太容易得手，也不能夠太容易被男人搞定，天生就是鬼靈精的雙子女又很會察顏觀色，不會讓男人過得太舒適。

「不讓男人安心、通常男人就會一直把心放在女人身上」，這是許多雙子女很清楚的事，她們就是不讓男人輕易抓住，不會讓自己的想法那麼容易被男人摸透，因此很多男人對雙子女是又愛又恨，愛的是她們又美又聰明、恨的是自己總是逃不出雙子女的心機。

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲天蠍美女在難搞排行榜只排第2名，那張嘴讓男人們超畏懼。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

第2名：天蠍座美女

天蠍女的難搞在於她們的毒舌功力，很多天蠍女被男人們認為是「難搞」的典型，嘴巴裡通常都把男人給嫌得很糟糕，但事實上從她們的行為來看似乎也不是覺得那麼不好，不過態度上總是很高傲又喜歡把男人踩在腳下的模樣。

往往不少天蠍女走的都是性感冷豔美女的路線，她們通常會很吸引男人瘋狂接近，因為天蠍女很清楚露哪裡會讓男人們瘋狂、又要露到怎樣的程度就要回歸保守，只是她們永遠對男人的追求行為很有意見，還蠻常打擊到不少男人的自尊心。

第1名：摩羯座美女

摩羯女通常是走冰山冷豔路線，很多男生其實光是要提起勇氣去追都已經是很困難的，因為摩羯女美歸美、但是真的不太親切，加上她們的話又很少、又不是很容易被逗笑，不說話的時候更有一種距離感，讓很多男生不知該如何下手。

她們雖然不算親切、但也不是太會嫌棄男生，可是摩羯美女通常講話也不太修飾，她們不會特別去毒舌挑剔，可是摩羯美女說不就是不、說不喜歡就是不喜歡，卻又不太愛說出自己心中的確實想法，常讓很多男人總是想破頭都不知該怎麼討好她們。

本文經授權轉自：亞提米斯

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