歐洲豪宅當詐騙機房！48嫌落網「怕送中」　返台大鬧旅館挨罰190萬

▲詐騙集團在北馬其頓租下豪宅當成機房 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

我國調查局與歐洲刑警組織聯手，於5月下旬在北馬其頓破獲詐騙機房；檢方調查，此次落網的48名台籍成員幾乎全是「老司機」，遭逮後還擔心「被送中」；更離譜的是，詐騙集團成員被押解回台後，依規定進行14天檢疫，竟還惡搞防疫旅館，不但夾帶香菸、撕毀床單，甚至還偷跑串門子，衛生局因此火大開出19張10萬元罰單。如今全案偵結，高雄地檢署依組織犯罪條例、詐欺等罪起訴42人。

起訴書指出，綽號「英傑」的陳嫌原在高雄楠梓經營中古車生意，108年間與綽號「豪哥」的王嫌合作，已二手車行為據點招募詐騙集團成員，並將成員送往日本、荷蘭、蒙特內哥羅(即黑山共和國)及土耳其成立詐欺機房從事電信詐騙，主要對象為中國大陸地區人民；為了躲避警方查緝，成員每次出國期間僅3至4個月，隨後即返回台灣。

109年12月，陳嫌、王嫌謀議至北馬其頓共和國成立境外電信詐欺機房，由2人負責出資，並由高嫌、張嫌、許嫌、郭嫌、陳嫌等5人先搭機前往北馬其頓張羅，負責租屋、租車、購買家具及日用品等籌備設置機房事宜，隨後再已假證件承租豪宅作為機房，招募之成員也陸續搭機抵達，著手進行詐騙。

檢方調查，集團分工相當細膩，不僅有幹部負責電腦設備、支出機房坪時帳款、紀錄回報詐欺績效等，還有幹部負責教戰手則、話務訓練等；集團使用的手法也相當老哏，以「假辦案、真詐騙」方式誆騙中國大陸民眾，短短4個月即有上百名受海者上鉤，至少詐得人民幣1300餘萬元，最終在我國調查專員、及歐洲刑警組織聯手下，終於成功瓦解組織。

▲集團成員被押解返台檢疫時，還大鬧防疫旅館。（圖／記者吳奕靖翻攝）

詐團成員在落網後，最擔心的就是被送往中國大陸受審，還一度試圖聯繫家人幫買機票返台。落網的48名嫌犯在5月下旬押解返台，但因當時疫情升溫，48名成員依規定入住防疫旅館隔離檢疫14天，不料這群人竟然還惡搞防疫旅館，不但串門子、用空的紅茶鋁箔包夾帶香菸，還走出房門「分派香菸」交流，衛生局因此火大開出19張10萬元罰單。

而在檢疫期滿後，檢疫旅館清潔人員發現，集團成員疑似惡意報復，將房間搞得一團亂，不但床單遭撕毀，垃圾、瓜子殼還丟滿地，房間簡直就像是「鬼打到」，髒亂不堪。而今整起跨國詐騙案偵結，高雄地檢署依組織犯罪條例、詐欺等罪起訴陳嫌、王嫌等42人。

▼旅館房內髒亂不堪。（圖／記者吳奕靖翻攝）