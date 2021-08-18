神秘主義結合礦物媒材　藝術家吳佳樺作品超「金」艷

▲藝術家吳佳樺「無形賦」系列作品《砌金G6-萬殊有體》。（圖／極美美學藝術提供。下同）

記者浦靖祤／台北報導

隨著疫情降溫，許多藝術展覽也開放民眾參觀。台灣新生代藝術家吳佳樺（無棠）個展「無形賦」，創作作品融合了神秘主義與象徵風格，即日起在台北京倫會所展出至9月25日。

系列作品以山巒為母題，代表眾多文化的中心點和神聖的象徵，巍峨高聳的山峰，營造出特殊的超自然氛圍，彷彿是心靈境界的昇華之域。無論是印度教（Hinduism）與耆那教（Jainism）的觀念中，如同蓮花般展開的金色須彌山，或是《聖經》中記載摩西（Moses）與先知以利亞（Elijah）和上帝對話場域，峰巒雄偉的巨山，是人類探究未知、領受超自然力量的最高基石，也象徵潛意識系統的宇宙中心。

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▲▼透過礦物金屬媒材創作，讓作品展現豐富絢麗的筆觸肌理與色彩層次。

歷經十多年創作的沉澱積累，以及文化認知的再淬煉，吳佳樺這次作品展現更為簡潔洗練的現代繪畫風格。畫幅出現了幻彩虛空，浮現如同聳翠層巒與萬仞千峰，以及大量令人目眩的顏料與金、銀材質，組建豐富絢麗的筆觸肌理與色彩層次。吳佳樺表示，「多年來積極地在畫室裡，實驗礦物與金屬顏料的視覺延展性，並深研東方藝術，簡化作品的組成形式，讓出維度予即存的閱畫空間，減少令視覺感到疲憊感的多餘造型，用平鋪直述的技法讓顏料流淌堆疊，重新探索媒材，發現了自己新的創作方向。」

吳佳樺（無棠）1977年生於台北，畢業於台北藝術大學、臺灣師範大學美術研究所。自幼展現優異的繪畫天分，擁有豐厚的西洋古典繪畫技巧，並長期鑽研各式顏料材質，創作風格獨樹一格，喜歡繪畫藝術的民眾不妨前往欣賞。

▲藝術家吳佳樺盡心鑽研特殊繪畫媒材。