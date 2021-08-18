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滯留鋒襲「3區」午後迎暴雨！熱低解體「下周環境有利颱風生成」

▲▼。（圖／氣象局）

▲滯留鋒南移影響台灣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今明兩日受到滯留鋒影響，各地天氣不穩定，午後將出現較大雨勢，其中中部以北、北部、東北部雨勢較為明顯。而原位於海面上的熱帶低壓16W，中央氣象局已於今早將16W降級為一般低氣壓。氣象專家賈新興表示，預計要等到8月下旬、也就是下周後，才可能出現12號颱風。

氣象局預報員徐仲毅表示，滯留鋒面南移至台灣北部外海，預計今明兩日影響台灣，天氣趨於不穩，午後雨勢加大、雲量增多，周五遠離後再轉回多雲到晴的天氣型態。雖然此種狀況不常見，但仍有前例，如2014、2015、2019年都曾有滯留鋒在8月影響台灣的狀況。

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▲▼。（圖／氣象局）

▲▼中部以北受鋒面影響降雨將較明顯。（圖／氣象局）

▲▼。（圖／氣象局）

滯留鋒位於台灣北部海面，西半部、東北部今日整天都會有短暫陣雨或雷雨，花東則維持多雲有午後雷雨，馬祖地區則可能有短時強降雨。目前海峽上已有降雨回波發展中，雨勢主要集中在中部以北、東北部等地。

今日各地天氣不穩，不過降雨仍是集中在午後雷雨，山區、北部、東北部有明顯雨勢，傍晚後部分山區、花東仍有降雨，夜裡到清晨則是中南部會有零星陣雨。

▲▼。（圖／氣象局）

▲▼熱帶低壓解體，成颱機率大幅降低，八月下旬有利颱風發展的環境將逐漸建立。（圖／氣象局）

▲▼。（圖／氣象局）

而位於海上的熱帶低壓16W因發展條件不佳，氣象局已將其降級為一般低氣壓，成颱機率已大幅降低，至於接近台灣東方海面時的發展程度、距離、影響狀況則仍需觀察。

氣象專家賈新興則指出，熱帶低壓16W所處環境不佳，預報顯示至多只會以熱帶低壓強度接近台灣，發展成颱風的機率不到15％，即使只是維持熱低強度都相當不容易。預計要等到8月下旬，大環境有利於颱風生成，才可能出現今年第12號颱風了。

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