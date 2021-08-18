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曾涉醫界最大弊案　豐原醫院前放射科主任李傳國收賄再遭判刑

收賄，法槌，法官，檢察官（圖／視覺中國CFP）

▲豐原醫院前放射科主任收賄，遭判刑定讞。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

號稱「醫界最大弊案」的衛生署署立醫院（現改名為衛生福利部醫院）聯合採購弊案，包含衛生署醫管會前執行長黃焜璋等人，最後都遭判刑定讞。當時也捲入本案的豐原醫院前放射科主任李傳國，最後被另外分案審理，一審重判9年、二審判刑8年11月，之後他的部分犯行遭撤銷發回更審，更審改判3年8月。案經上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

署醫聯合採購弊案於於2011年間爆發，當時除黃焜璋等人涉案以外，另外還有8家署立醫院及樂生療養院前院長、主任和主治醫師共25人，捲入這起弊案，包含時任台中市長胡志強的妻舅、台中醫院前院長邵國寧也涉案。案件纏訟多年，已經陸續定讞多人，發監執行。其中李傳國涉案部分，被另外簽分由台中地檢署偵辦起訴。

檢方起訴指出，李傳國於2002年起，趁著醫院辦理「醫學斷層掃描儀二組」、「小兒科、藥劑科、放射科醫療儀器1批」、「GE高熱容量X光管球」、 「醫學斷層掃瞄儀二組」、「第1、2期X光影像數位化及影像傳輸系統（簡稱PACS）系統維護保養」、「PACS第3期擴充計劃」、「GE電腦斷層掃瞄儀維護保養」等多起採購案中，收受業者給予的回扣，總計339萬元，李傳國坦承並已繳回232萬餘元，一審法院將他重判9年、二審也判刑8年11月。案經上訴第三審，最高法院將其中2件招標案撤銷發回，其餘上訴駁回，李傳國先行入獄服刑。

被撤銷發回的部分，為豐原醫院2008年間辦理「第1、2期X光影像數位化及影像傳輸系統（簡稱PACS）系統維護保養」、「GE電腦斷層掃瞄儀維護保養」2起標案部分，該等採購案均採限制性招標。當時由李傳國與某醫療器材公司議價，但該公司報價均高於底價，又不願意減價，以致多次廢標。

李傳國最後上簽呈，請求提高底價獲准，並出具底價分析表，擬定底價，終於在第四次議價時，讓該公司分別以210萬元、110萬元得標。業者為了感謝李傳國的協助，就得標標案提供5％回扣，李傳國因此收受16萬元。更一審法院審理後，就這個部分改判刑3年8月、褫奪公權2年。這部分再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。李傳國應執行刑度部分，將由檢方向法院聲請訂應執行刑。

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