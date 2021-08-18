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訊息回很慢？12星座聊天舉動看出他在乎你的程度

▲▼和男生聊天善用「43原則」耍神秘 。（圖／Unsplash）

▲ 聊天小細節，透露對方是否在乎你。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

對於在乎的人，就算再忙也要排除萬難回覆訊息，其實從聊天過程也能看得出，對方是在乎還是只是在敷衍你，據《星座好朋友》網站指出，12星座對於自己在乎的對象，有不同的聊天方式，一起來看看你在意的那個人，是否有這些舉動，如果有那別懷疑，他們可比你想的還要在乎你。

每次秒回你訊息：雙子座、獅子座、射手座

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一個人真正在乎你的人，對你的訊息會特別注意，就怕漏掉你傳的訊息，只要看見就會秒讀秒回，而這對於這幾個星座來說是很受用的，因為他們屬於不太會秒回的類型，常常忙於自己的事情就會忽略其他的事，能聯絡到他們，就是件幸運的事。

風一般雙子，來無影去無蹤，怎樣也不會被你給抓住，可這樣的他們卻如此在乎你的訊息，那就是真的很在乎你了。面對傲嬌的獅子，可不會拉下面子主動的傳訊息，又或是做到秒回這件事，這樣如此愛面子的獅子，卻會每次秒回你，那真的是只有在乎了。

熱愛自由的射手，不喜歡被束縛的感覺，更別說是訊息了，他們可是常常聊天聊一聊就消失的人，可當他們在乎你的時候，絕對會秒回訊息。

每天的早安、午安：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

習慣性的聯絡你，卻從不缺少關心問候你的語句，那就說明這個人很在乎你，尤其對於這幾個星座來說，對待在乎的人就會特別的關心，每天都問候，似乎變成了一項例行公事，像是吃飯了嗎、過得怎麼樣、記得休息等等，都是他們必問的事情，如果不在乎你根本就不想知道。

心思細膩的巨蟹，是個對於不在乎的人就根本來得理的類型，可當他在乎你時，就會時不時的關心你，更會來個早安、晚安。別看天蠍冷冷的樣子，只要在乎你時，內心的熱情就會爆發，每天都會習慣的聯絡你，一句早安、晚安都是必做的事。雙魚的情感豐富，讓他們總是很認真的對待感情，因此當他變得在乎你時，那訊息裡會充斥著各種關心語句。

捨不得結束和你的對話：牡羊座、處女座、水瓶座

而對於這幾個星座來說，就算話不多，也會因為你變得滔滔不絕，在他們心中，可以和你聊天就是最開心的事，那是對於在乎你的人才會有的感受，不想錯過任何一次跟你的對話，這樣的表現就是在乎你。

牡羊個活潑，尤其在在乎你時，這樣的特質會更明顯，任何事都想與你分享，甚至捨不得和你結束對話。雖然處女的話並不多，可當你是他在乎的人時，就會努力的開話題，就是不想錯過與你聊天的每一次。只要在乎你，就算猜不透的水瓶，也會在聊天時讓你更了解自己，因此每次的分享就是他們對你表現的在乎。

你的訊息都不會敷衍：金牛座、天秤座、魔羯座

那種「恩、喔、是...」或是一張貼圖等等，是不會出現在一個在乎你的人的訊息裡，尤其對於這幾個星座來說更是如此，面對在乎的人，他們對於每一則訊息都會認真對待，一點都不敷衍，畢竟他們就會讓你感受到自己的用心。

雖然金牛並不擅長聊天，但只要在乎你，他可是會非常認真的對待你的訊息，就算不知道怎麼回，也不會敷衍你。天秤是個擅於聊天的星座，但他們在訊息裡卻可以分辨出誰是他在乎的人，因為天秤對於在乎的人是非常的認真回訊息，要是不在乎的就是很簡短。

魔羯對於在乎和不在乎的人差別很明顯，當你是他在乎的人，就算再忙也會回你，甚至一點都不敷衍，相反的話，可能三天後看到他的訊息，或是只是一個字的回你。

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