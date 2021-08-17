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蘇貞昌大讚「新營鹽水雙星拱月」計畫成果亮眼　黃偉哲建設打造優質居旅環境

▲台南市長黃偉哲陪同行政院長蘇貞昌至台南鹽水車站及月津港視察城鎮之心工程「新營鹽水雙星拱月計畫」推動情形，蘇貞昌深表肯定並期許精進優化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲陪同行政院長蘇貞昌至台南鹽水車站及月津港視察城鎮之心工程「新營鹽水雙星拱月計畫」推動情形，蘇貞昌深表肯定並期許精進優化。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲17日下午陪同行政院長蘇貞昌至台南鹽水車站及月津港視察城鎮之心工程「新營鹽水雙星拱月計畫」推動情形，該計畫獲中央補助4.425億元，型塑新營、鹽水兩區水綠迴廊及串接月津港人文、新營糖廠產業紋理，蘇貞昌對計畫推動成果深表肯定並期許精進優化。

▲台南市長黃偉哲陪同行政院長蘇貞昌至台南鹽水車站及月津港視察城鎮之心工程「新營鹽水雙星拱月計畫」推動情形，蘇貞昌深表肯定並期許精進優化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，會持續打造優質親水空間，提高大新營區周邊景觀品質與觀光遊憩效益。市長黃偉哲表示，感謝行政院、立法院、議會及里長的支持，過去一府二鹿三艋舺四月津，鹽水月津的風華再現，有賴各界及鹽水居民的共同努力，不管是城鄉風貌、城鎮之心及水環境改善等計畫，月津港改造成觀光亮點讓大家引以為榮，更兼具水利、觀光及文化上的意義，可說是城鄉營造非常好的典範。

▲台南市長黃偉哲陪同行政院長蘇貞昌至台南鹽水車站及月津港視察城鎮之心工程「新營鹽水雙星拱月計畫」推動情形，蘇貞昌深表肯定並期許精進優化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

院長蘇貞昌指出，「新營鹽水雙星拱月計畫」工法非常漂亮且永續，將月津港變髒亂為美麗，台南市的成功是很值得學習的典範，也期待未來將景觀再造維護得更精緻漂亮，讓遊憩體驗既安全又便利。

內政部營建署推動城鎮之心工程，共挹注南市府4.425億元辦理「新營鹽水雙星拱月計畫」共13案工程，包括延續鹽水月津風華、重塑鹽水車站在地記憶、促進新營糖廠轉型與結合水圳、鐵道、自行車道等多樣魅力建設，南市府透過跨局處合作推動該項計畫，以期帶動地方發展，引入觀光人潮，活絡區域經濟。

▲台南市長黃偉哲陪同行政院長蘇貞昌至台南鹽水車站及月津港視察城鎮之心工程「新營鹽水雙星拱月計畫」推動情形，蘇貞昌深表肯定並期許精進優化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

都發局長莊德樑表示，「新營鹽水雙星拱月計畫」以雙核心城鎮為主軸，擴大兩區過去營造的建設基礎，內容涵蓋人文、歷史與生活記憶，為全國「城鎮之心工程計畫」競爭型的亮點，並榮獲第七屆台灣景觀大獎優質獎，今日視察的鹽水地區在計畫推動後，公園綠地增加19公頃、水岸步道延伸4.2 公里及自行車道串接4公里。

▲台南市長黃偉哲陪同行政院長蘇貞昌至台南鹽水車站及月津港視察城鎮之心工程「新營鹽水雙星拱月計畫」推動情形，蘇貞昌深表肯定並期許精進優化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

都發局進一步說明，市府辦理「新營鹽水雙星拱月計畫」，內政部營建署原先核予補助3.625億元，108年再加碼補助8千萬元，總計補助4.425億元，同時月津港上游亦有水利署「水環境改善計畫」2.65億元經費挹注，目前多數計畫已完工啟用，未來中央、地方會繼續協力推動在地建設，為台南溪北地區民眾打造更好的居旅環境。

行政院秘書長李孟諺、發言人羅秉成、政務委員吳澤成、黃致達、營建署長吳欣修、都發局長莊德樑、民政局長姜淋煌、文化局長葉澤山、鹽水區長陳文琪、後壁區長黃炳元、立委賴惠員、陳亭妃、郭國文及市議員李宗翰、沈家鳳和在地里長等到場關心了解大新營區建設發展。

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蘇貞昌新營鹽水雙星拱月黃偉哲

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