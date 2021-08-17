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文姿云合約纏訟1年多！律師批前經紀像「恐怖情人」：只想蹭熱度

記者羅志華／台北報導

「空手道小清新」文姿云拿下東京奧運銅牌後，在台灣知名度大開深受民眾喜愛，但她於2020年4月間片面向前經紀公司解約，雙方纏訟1年多至今，北院17日開庭，文姿云律師控訴，前經紀公司就像「恐怖情人」死命追纏，而前經紀人張詩宏反控，文姿云只是不想付經紀費就片面解約，本案將於9月22日宣判。

▲奧運銅牌文姿云因合約糾紛纏訟1年多，前經紀人張詩宏17日出庭前心寒爆料 。（圖／記者羅志華攝）

▲文姿云前經紀人批對方只是不想付經紀費就解約，對先前的種種付出相當心寒。（圖／記者羅志華攝）

文姿云前經紀人張詩宏開庭前受訪，指替文姿云爭取住5星飯店、跟戴資穎一起登上麥當勞活動，動用大筆資源苦心栽培，不料對方竟一封信來就說要解約，還加碼提告求償，讓他相當心寒。

▲文姿云律師批前經紀公司糾纏，「就像恐怖情人」 。（圖／記者羅志華攝）

▲文姿云律師批前經紀公司「像恐怖情人」般糾纏，認為對方只是想蹭熱度   。（圖／記者羅志華攝）

文姿云律師於庭上表示，文姿云依《民法》解約完全合理，甚至本來也答應配合剩下的工作合約，不料對方竟打給其他廠商告狀，甚至像恐怖情人般糾纏，身為國家運動員的文姿云不應受到這些干擾，痛批張男只是想蹭文姿云的熱度。

文姿云於2020年4月間提出解約後，另依積欠代言費、冒名代言侵權求償60萬餘元，而前經紀人張詩宏，也依公司名譽損失、剩餘代言費分潤，反求償240萬餘元；文姿云律師表示，本次提告求償金額並不是重點，主要訴求與前經紀公司斷乾淨，日後對方不得再自稱是文姿云經紀公司，本案將於9月22日宣判。

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