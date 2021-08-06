　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華碩ROG Strix XG16可攜式螢幕原神、英雄聯盟激鬥峽谷實測

▲華碩ROG Strix XG16AHP-W可攜式電競螢幕實測。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

針對華碩於上週末全新推出特殊的可攜式電競螢幕 ROG Strix XG16AHP-W，配備 15.6 吋 IPS 螢幕、具備 144 Hz 更新率並且相容 NVIDIA G-SYNC技術，售價13,900 元。記者取得上市版本，除了開箱，也實際用不同的手機進行測試，提供給大家參考。

ROG Strix XG16AHP-W隸屬於 ROG 旗下的 Strix 系列產品，主要針對遊戲玩家所設計，原廠盒裝隨附防護包包，可以裝入 15.6 吋顯示螢幕以及 HDMI、USB-C 兩條傳輸線，原廠隨附的可調式螢幕支架則需要另外包裹攜帶。

▲原廠盒裝隨附鋁合金支架、HDMI傳輸線、USB-C傳輸線、主機跟防護包。（圖／記者洪聖壹攝）

記者實測，螢幕重量約 900 克、鋁合金材質螢幕支架重量約 700 克，不過由於ROG Strix XG16 機身背後內建鰭片式三角立架，所以基本上螢幕支架可以不用攜帶外出。

▲螢幕重量約900克，背蓋內建立架。（圖／記者洪聖壹攝）

▲隨附螢幕支架為鋁合金材質，實測重量約700克。（圖／記者洪聖壹攝）

這款 ROG Strix XG16 可攜式電競螢幕採用 15.6 吋 IPS 防眩光面板，解析度為 1080P，與多數華碩筆電螢幕材質規格相似，不過最高畫面更新率達 144Hz，內建 7800 mAh 電池，而且支援快充，官方指出在144 Hz頻率下使用時間可觀看3小時影片，而且支援快充，充電1小時，即能供應最長2小時電力，快充方面可使用原廠隨附的18W快充插頭充電，或者使用或是市面上有認證的12V@2A的PD 3.0 插座都可以支援。

▲ROG Strix XG16 內建 7800 mAh 電池，而且支援快充，裝上立架反而比較佔桌面空間。（圖／記者洪聖壹攝）

在連接螢幕方面，實際透過原廠隨附的 micro-HDMI to HDMI 連接筆電，可以快速延伸筆電當前內容，而在音效方面，該款螢幕配備一組前置立體聲揚聲器和嵌入式 ESS 放大器，聲音音質尚可，低音感不足。

在手機連線方面，透過 USB Type-C 連接 ASUS ZenFone 8 並沒有任何反應。主要原因是手機本身需要支援 DP Alt 模式，記者實測黑鯊4、三星Galaxy S21+、OPPO Find X3 Pro 都可以支援延伸螢幕操作，其中三星Galaxy S21+ 支援 DEX 操作，不過由於非三星螢幕，連線上不是很穩定。

▲內建支架連接手機就可追劇，不過並非每支手機都支援 DP Alt 模式。（圖／記者洪聖壹攝）

在遊戲體驗方面，使用黑鯊4體驗《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《決戰時刻m》兩款遊戲，操作流暢不卡頓，螢幕爽感上就好像用15吋筆電在玩遊戲一樣，主要原因在於這塊螢幕相容NVIDIA G-SYNC技術，該項技術最大特色在於支援最高 360Hz 更新率，並且能做到極低延遲，因此不是職業電競玩家的話，使用這個可攜式螢幕，影音效果十足。

實際體驗，螢幕最高更新率雖然可達到144Hz，實測黑鯊4與OPPO Find X3 Pro 投影卻只有 90Hz。對此，原廠回應每支手機跟遊戲會有禎率支援性的問題，以 ROG Phone II 為例，透過DP Alt 模式連線可以支援到144Hz，然而遊戲本身不支援144Hz，那麼自然就不會達到 144Hz 畫面更新率。

▲▼使用黑鯊4體驗《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《決戰時刻m》兩款遊戲操作上不卡頓。（圖／記者洪聖壹攝）

針對角色扮演類別的遊戲方面，記者使用 OPPO Find X3 Pro 連接體驗《原神》遊戲副本， 畫面操作上還是需要看一下手機螢幕才能對應操作、解任務，所以雖然畫面很精美，但是在手機螢幕跟Strix XG16之間的切換會讓玩家無法好好享受遊戲，體驗上來說倒不如用藍牙搖桿搭配平板操作來得暢快。

小結： 

初步體驗來說，「ROG Strix XG16」可攜式螢幕不需要任何繁複的安裝就能使用，在家可以接上電腦當作第二螢幕使用，內建的可調式立架讓用戶不須另外安裝腳架就可以使用，加上 7800 mAh 的電池續航力，基本上是一款實用的可攜式螢幕，即使是用來玩遊戲，也能達到幾乎零延遲的快感。

最大的問題點還是在於 DP Alt模式限制，另外如果習慣 OLED 面板的用戶，那麼這塊面板在使用上會有點不習慣，外放音效也稍嫌不足，會建議配戴耳機使用。針對熱愛玩遊戲的玩家，目前測試下來，角色扮演遊戲比較不合適。初步來看，華碩這款可攜式螢幕，比較適合的族群會是偏向經常出差、或者偶爾追劇、放鬆玩遊戲的休閒型玩家。

ET快訊
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

華碩ROG Strix XG16可攜式螢幕原神、英雄聯盟激鬥峽谷實測

三星全面展開行動代號FOR ∀LL　解答在Global發布會？

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

危險！路上遇男子呈現「半躺姿」　腳踩機車握把...網：自動駕駛？

魏如萱遭出征「氣哭刪光奧運文」又被罵　親吐心聲：你們讓我更失望

速食店員工機車上發現「昏睡雞」蹲下笑喊：不起床帶你去肯X基

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

高雄大雨6天出現4起道路塌陷　名車過天坑爆胎駕駛怒喊國賠

華碩ROG Strix XG16可攜式螢幕原神、英雄聯盟激鬥峽谷實測

三星全面展開行動代號FOR ∀LL　解答在Global發布會？

因應Delta變種病毒　白宮：美國已有一半人口打過2劑疫苗

就是要抓到你！100%趨前守備免於失分　助總：都是賭注

國家警報響了！原盧碧「甩肥巨尾」加速撲台　最猛雷雨入侵陸地

奧運賽跑女將拒登機「波蘭出手了」！白俄火大報仇　非法移民湧入

內湖好市多取消免費停車　「收費規則曝光」千人一面倒讚翻

布蘭妮「半夜兩點驚魂」反鎖浴室45分　男友睡死⋯粉絲嗅出不對勁

好人理查號「縱火犯」身分公開　同袍作證說他：恨死海軍

刺殺防長不成　塔利班擊斃阿富汗媒體中心主任

黃暐瀚看好2024「他」當選總統！　沈富雄部分同意：有最大助選員

李洋「貼心舉動」IG連4發❤寵愛女友！女粉讚爆背後用心：好男人

等紅燈驚見巨型蟑螂亂竄後照鏡 「展翅瞬間」騎士嚇壞：X！會飛

3C家電熱門新聞

華碩ROG Strix XG16實測

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

OPPO Reno 6 Pro 5G 開箱動手玩

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

紅米Note 10 Pro 開箱實測

iPhone 12迎降價潮！高階款現省5千、入門款降到2萬以下

AirPods Pro新手入門技巧大全！　一次學會如何操控你的時尚配件

停電後復電「傷電器」2步驟解決

Netflix下架犬夜叉等13部影片

LINE對話截圖「可換匿名圖案」

電話一直來很煩嗎？LINE新功能一招幫你擋掉惱人來電

三星全面展開行動代號FOR ∀LL

FB上互搜就變...「建議好友」？

更多熱門

相關新聞

東部首批弱勢家庭筆電送到家

東部首批弱勢家庭筆電送到家

本土疫情升溫後，東部慈濟社工針對慈濟照顧戶一一致電關心，除了解案家是否受到疫情衝擊，給予經濟補助，也關心孩子線上學習是否有合宜的設備。東部三縣市宜蘭、花蓮、台東共1700多位學童有筆電需求，另外搭配申請網路，由志工親自送給案家，讓孩子安心學習，父母安心工作。

華碩今除息失利　跌幅逾2％「貼息演出」

華碩今除息失利　跌幅逾2％「貼息演出」

華碩看好疫情趨緩帶動商用換機需求　樂觀看待下半年營運

華碩看好疫情趨緩帶動商用換機需求　樂觀看待下半年營運

ROG線上防疫電競賽好禮抽不完

ROG線上防疫電競賽好禮抽不完

華碩智慧醫療導入肺癌影像AI判讀系統　首款深度學習開源軟體免費下載

華碩智慧醫療導入肺癌影像AI判讀系統　首款深度學習開源軟體免費下載

關鍵字：

華碩ROG Strix XG16ROG

讀者迴響

熱門新聞

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

全台7日停班停課一次看

吳亦凡爆抖出「7大咖明星」是共犯！400G證據影片瘋傳

升級大豪雨！原盧碧路徑預測恐登陸

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

4生肖鬼月易卡陰！命理師警告：注意3時辰

快訊／超過百萬人願施打高端疫苗　這年齡層登記人數居冠

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

14歲全紅嬋3跳滿分摘金！首戰就破奧運紀錄

女童溺水狂掙扎　母顧吃便當「溺斃才驚覺」

李國毅PO照疑當爸　經紀人回應了

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

女星懷孕7月一家五口確診！　「缺氧送醫」急剖腹

陳建州噤聲4天「突PO醫院照」！

更多

最夯影音

更多
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！
南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面