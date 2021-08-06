華碩ROG Strix XG16可攜式螢幕原神、英雄聯盟激鬥峽谷實測

▲華碩ROG Strix XG16AHP-W可攜式電競螢幕實測。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

針對華碩於上週末全新推出特殊的可攜式電競螢幕 ROG Strix XG16AHP-W，配備 15.6 吋 IPS 螢幕、具備 144 Hz 更新率並且相容 NVIDIA G-SYNC技術，售價13,900 元。記者取得上市版本，除了開箱，也實際用不同的手機進行測試，提供給大家參考。

ROG Strix XG16AHP-W隸屬於 ROG 旗下的 Strix 系列產品，主要針對遊戲玩家所設計，原廠盒裝隨附防護包包，可以裝入 15.6 吋顯示螢幕以及 HDMI、USB-C 兩條傳輸線，原廠隨附的可調式螢幕支架則需要另外包裹攜帶。

▲原廠盒裝隨附鋁合金支架、HDMI傳輸線、USB-C傳輸線、主機跟防護包。（圖／記者洪聖壹攝）

記者實測，螢幕重量約 900 克、鋁合金材質螢幕支架重量約 700 克，不過由於ROG Strix XG16 機身背後內建鰭片式三角立架，所以基本上螢幕支架可以不用攜帶外出。

▲螢幕重量約900克，背蓋內建立架。（圖／記者洪聖壹攝）

▲隨附螢幕支架為鋁合金材質，實測重量約700克。（圖／記者洪聖壹攝）

這款 ROG Strix XG16 可攜式電競螢幕採用 15.6 吋 IPS 防眩光面板，解析度為 1080P，與多數華碩筆電螢幕材質規格相似，不過最高畫面更新率達 144Hz，內建 7800 mAh 電池，而且支援快充，官方指出在144 Hz頻率下使用時間可觀看3小時影片，而且支援快充，充電1小時，即能供應最長2小時電力，快充方面可使用原廠隨附的18W快充插頭充電，或者使用或是市面上有認證的12V@2A的PD 3.0 插座都可以支援。

▲ROG Strix XG16 內建 7800 mAh 電池，而且支援快充，裝上立架反而比較佔桌面空間。（圖／記者洪聖壹攝）

在連接螢幕方面，實際透過原廠隨附的 micro-HDMI to HDMI 連接筆電，可以快速延伸筆電當前內容，而在音效方面，該款螢幕配備一組前置立體聲揚聲器和嵌入式 ESS 放大器，聲音音質尚可，低音感不足。

在手機連線方面，透過 USB Type-C 連接 ASUS ZenFone 8 並沒有任何反應。主要原因是手機本身需要支援 DP Alt 模式，記者實測黑鯊4、三星Galaxy S21+、OPPO Find X3 Pro 都可以支援延伸螢幕操作，其中三星Galaxy S21+ 支援 DEX 操作，不過由於非三星螢幕，連線上不是很穩定。

▲內建支架連接手機就可追劇，不過並非每支手機都支援 DP Alt 模式。（圖／記者洪聖壹攝）

在遊戲體驗方面，使用黑鯊4體驗《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《決戰時刻m》兩款遊戲，操作流暢不卡頓，螢幕爽感上就好像用15吋筆電在玩遊戲一樣，主要原因在於這塊螢幕相容NVIDIA G-SYNC技術，該項技術最大特色在於支援最高 360Hz 更新率，並且能做到極低延遲，因此不是職業電競玩家的話，使用這個可攜式螢幕，影音效果十足。

實際體驗，螢幕最高更新率雖然可達到144Hz，實測黑鯊4與OPPO Find X3 Pro 投影卻只有 90Hz。對此，原廠回應每支手機跟遊戲會有禎率支援性的問題，以 ROG Phone II 為例，透過DP Alt 模式連線可以支援到144Hz，然而遊戲本身不支援144Hz，那麼自然就不會達到 144Hz 畫面更新率。

▲▼使用黑鯊4體驗《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《決戰時刻m》兩款遊戲操作上不卡頓。（圖／記者洪聖壹攝）

針對角色扮演類別的遊戲方面，記者使用 OPPO Find X3 Pro 連接體驗《原神》遊戲副本， 畫面操作上還是需要看一下手機螢幕才能對應操作、解任務，所以雖然畫面很精美，但是在手機螢幕跟Strix XG16之間的切換會讓玩家無法好好享受遊戲，體驗上來說倒不如用藍牙搖桿搭配平板操作來得暢快。



小結：

初步體驗來說，「ROG Strix XG16」可攜式螢幕不需要任何繁複的安裝就能使用，在家可以接上電腦當作第二螢幕使用，內建的可調式立架讓用戶不須另外安裝腳架就可以使用，加上 7800 mAh 的電池續航力，基本上是一款實用的可攜式螢幕，即使是用來玩遊戲，也能達到幾乎零延遲的快感。

最大的問題點還是在於 DP Alt模式限制，另外如果習慣 OLED 面板的用戶，那麼這塊面板在使用上會有點不習慣，外放音效也稍嫌不足，會建議配戴耳機使用。針對熱愛玩遊戲的玩家，目前測試下來，角色扮演遊戲比較不合適。初步來看，華碩這款可攜式螢幕，比較適合的族群會是偏向經常出差、或者偶爾追劇、放鬆玩遊戲的休閒型玩家。