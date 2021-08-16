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塔利班攻入首都！阿富汗軍機墜毀烏茲別克2傷　事故現場曝光

▲▼ 阿富汗軍機墜毀。（圖／翻攝自推特）

▲墜毀的軍機上有阿富汗標誌。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／編譯

塔利班15日攻陷阿富汗首都喀布爾，宣告阿富汗政府垮台。就在同日晚間，阿富汗一架軍機發生墜毀意外，事故地點位在兩國接壤的烏茲別克南部蘇爾漢河省（Surxondaryo）。

路透引述烏茲別克新聞媒體16日消息指出，機上2名阿富汗軍人在墜毀事故發生後，被送往蘇爾漢河省首府特麥斯（Termez）的醫院住院接受治療；另據當地媒體披露的畫面，當時有醫護人員正在現場照顧一名身穿空軍制服的男子。烏茲別克國防部向俄羅斯媒體塔斯社透露，目前正在了解中。

在阿富汗政府15日垮台後，塔利班武裝份子占領首都喀布爾，準備接管政府。烏茲別克同日表示，現已拘留84名越過邊境尋求醫療協助的阿富汗士兵。

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