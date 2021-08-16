塔利班攻入首都！阿富汗軍機墜毀烏茲別克2傷　事故現場曝光

▲墜毀的軍機上有阿富汗標誌。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／編譯

塔利班15日攻陷阿富汗首都喀布爾，宣告阿富汗政府垮台。就在同日晚間，阿富汗一架軍機發生墜毀意外，事故地點位在兩國接壤的烏茲別克南部蘇爾漢河省（Surxondaryo）。

路透引述烏茲別克新聞媒體16日消息指出，機上2名阿富汗軍人在墜毀事故發生後，被送往蘇爾漢河省首府特麥斯（Termez）的醫院住院接受治療；另據當地媒體披露的畫面，當時有醫護人員正在現場照顧一名身穿空軍制服的男子。烏茲別克國防部向俄羅斯媒體塔斯社透露，目前正在了解中。

在阿富汗政府15日垮台後，塔利班武裝份子占領首都喀布爾，準備接管政府。烏茲別克同日表示，現已拘留84名越過邊境尋求醫療協助的阿富汗士兵。

According to the Uzbek Gazeta uz, a plane with Afghan markings crashed in the Surkhandarya region of Uzbekistan near the border with AFG overnight. The crew apparently parachuted safely, and two were taken to a hospital. 127/https://t.co/qRZJ89zGB1https://t.co/0gPf5W4MBz pic.twitter.com/1BDJUKMSwJ — Rob Lee (@RALee85) August 16, 2021

►降落塔吉克遭拒！傳阿富汗總統改飛阿曼 下一步可能前往美國

►阿富汗空軍基地落入塔利班控制 外媒：美國疑派B-52H轟炸

►塔利班掌權「釋放數千囚犯」 最強戰士出獄！人潮湧出震撼畫面曝

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜