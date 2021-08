塔利班攻入首都！阿富汗軍機墜毀烏茲別克2傷　事故現場曝光

▲墜毀的軍機上有阿富汗標誌。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/編譯

塔利班15日攻陷阿富汗首都喀布爾,宣告阿富汗政府垮台。就在同日晚間,阿富汗一架軍機發生墜毀意外,事故地點位在兩國接壤的烏茲別克南部蘇爾漢河省(Surxondaryo)。

路透引述烏茲別克新聞媒體16日消息指出,機上2名阿富汗軍人在墜毀事故發生後,被送往蘇爾漢河省首府特麥斯(Termez)的醫院住院接受治療;另據當地媒體披露的畫面,當時有醫護人員正在現場照顧一名身穿空軍制服的男子。烏茲別克國防部向俄羅斯媒體塔斯社透露,目前正在了解中。

在阿富汗政府15日垮台後,塔利班武裝份子占領首都喀布爾,準備接管政府。烏茲別克同日表示,現已拘留84名越過邊境尋求醫療協助的阿富汗士兵。

According to the Uzbek Gazeta uz, a plane with Afghan markings crashed in the Surkhandarya region of Uzbekistan near the border with AFG overnight. The crew apparently parachuted safely, and two were taken to a hospital. 127/https://t.co/qRZJ89zGB1https://t.co/0gPf5W4MBz pic.twitter.com/1BDJUKMSwJ