阿富汗空軍基地落入塔利班控制　外媒：美國疑派B-52H轟炸

▲ 美軍B-52H轟炸機。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾落入武裝組織塔利班控制，總統甘尼（Ashraf Ghani）據傳已經逃亡，各國緊急展開撤僑。外媒披露，塔利班14日佔領該國第4大城馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif），正是阿富汗第二大空軍基地所在地，美國很可能因此派出轟炸機進行攻擊。

馬扎里沙里夫次日前被塔利班佔領，成為阿富汗北部最晚淪陷的主要城市。距離市中心約15分鐘車程的馬扎里沙里夫國際機場除了國內外航班航廈，也是阿富汗空軍第4聯隊基地，在政府軍投降後都落入塔利班手中。

#BREAKING: #USAF's B-52H heavy bombers have headed toward Mazar-i-Sharif. It is highly possible that they bomb the second largest air base of #Afghanistan National Air Force now in hands of #Taliban. They don't want A-29B & AC-208B attack aircraft remain in hands of Taliban https://t.co/GJC7Maw3V9 pic.twitter.com/qaowQrWhrX — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 14, 2021

《英國防衛雜誌》報導，美國一架B-52H轟炸機據報於15日飛往馬扎里沙里夫，對當地阿富汗空軍基地進行攻擊，以摧毀基地內的飛機，「他們不希望A-29B及AC-208B攻擊機落入塔利班手中，很可能轟炸了目前受塔利班控制的阿富汗國家第二大空軍基地。」

另一方面，成千上百民眾湧入喀布爾國際機場，希望逃離阿富汗之際，美國以直升機將使館人員運送至機場後，空軍一架波音C-17一口氣載運800人，自喀布爾離境。這種運輸機原被設計用來載運100名傘兵及裝備，6月初3名美國參議員來台，宣布贈送新冠疫苗的消息時，便是搭乘美國空軍第15聯隊的C-17運輸機。

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