阿富汗空軍基地落入塔利班控制　外媒：美國疑派B-52H轟炸

▲ 美軍B-52H轟炸機。(資料照/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾落入武裝組織塔利班控制,總統甘尼(Ashraf Ghani)據傳已經逃亡,各國緊急展開撤僑。外媒披露,塔利班14日佔領該國第4大城馬扎里沙里夫(Mazar-i-Sharif),正是阿富汗第二大空軍基地所在地,美國很可能因此派出轟炸機進行攻擊。

馬扎里沙里夫次日前被塔利班佔領,成為阿富汗北部最晚淪陷的主要城市。距離市中心約15分鐘車程的馬扎里沙里夫國際機場除了國內外航班航廈,也是阿富汗空軍第4聯隊基地,在政府軍投降後都落入塔利班手中。

#BREAKING: #USAF's B-52H heavy bombers have headed toward Mazar-i-Sharif. It is highly possible that they bomb the second largest air base of #Afghanistan National Air Force now in hands of #Taliban. They don't want A-29B & AC-208B attack aircraft remain in hands of Taliban https://t.co/GJC7Maw3V9 pic.twitter.com/qaowQrWhrX