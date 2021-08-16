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塔利班將建立新政府　陸：尊重阿富汗人民的意願和選擇

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

塔利班15日進入阿富汗首都喀布爾，宣布將建立開放包容的伊斯蘭政府。對此，中國大陸外交部發言人華春瑩16日表示，尊重阿富汗人民的意願和選擇，也期待塔利班的表態能得到落實，確保阿富汗局勢實現平穩過度，遏制各類恐怖主義和犯罪行徑。

華春瑩指出，阿富汗局勢已經發生重大變化，中方尊重阿富汗人民的意願和選擇，「阿富汗戰亂已經持續了40多年，停止戰爭實現和平，既是3000多萬阿富汗人民的一致心聲，也是國際社會和地區國家的共同期盼。」

華春瑩提到，中方注意到昨天阿富汗塔利班方面表示，阿富汗戰爭業已結束，將協商建立開放包容的伊斯蘭政府，並採取負責任行動，確保阿富汗公民和外國駐阿使團安全，「期待這些表態能夠得到落實，確保阿富汗局勢實現平穩過度，遏制各類恐怖主義和犯罪行徑，讓阿富汗人民能夠遠離戰亂，重建美好家園。」

塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）7月底就曾造訪大陸，還與大陸外交部長王毅進行了會談。據大陸外交部公布的資訊，巴拉達爾當時表示，中國一直是阿富汗人民值得信賴的好朋友，讚賞中方在阿富汗和平和解進程中發揮的公正和積極作用，「塔利班對爭取和實現和平抱有充分誠意，願與各方一道，致力於在阿富汗建立廣泛包容、被全體阿富汗人民接受的政治架構，保障人權和婦女兒童權益。」

▼塔利班代表團訪陸，與大陸外長王毅會談。（圖／翻攝大陸外交部）

▲▼阿富汗塔利班代表團訪陸　被王毅要求「與一切恐怖組織劃清界線」。（圖／翻攝大陸外交部）

巴拉達爾還說，塔利班決不允許任何勢力利用阿富汗領土做危害中國的事情，塔利班認為阿富汗應同鄰國和國際社會發展友好關係，「塔利班希望中方更多參與阿富汗和平重建進程，在未來阿富汗重建和經濟發展中發揮更大作用，塔利班也將為營造適宜的投資環境作出自己的努力。」

王毅表示，塔利班是阿富汗舉足輕重的軍事和政治力量，有望在阿富汗和平和解和重建進程中發揮重要作用，希望塔利班以國家和民族利益為重，高舉和談旗幟，確立和平目標，樹立正面形象，奉行包容政策。

王毅並強調，「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動）是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成直接威脅，打擊「東伊運」是國際社會共同責任，「希望塔利班同『東伊運』等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件。」

▲▼阿富汗塔利班代表團訪陸　被王毅要求「與一切恐怖組織劃清界線」。（圖／翻攝大陸外交部） 

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